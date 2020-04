VIDEO 41 de bătrâni şi personal angajat în centrul din Răcari, testaţi pozitiv. „Lucrurile sunt sub control”

Virusul ar fi fost adus în Răcari de un bărbat care lucra în Bucureşti. Soţia sa, îngrijitoare în centru s-a îmbolnăvit şi ea şi l-ar fi răspândit în căminu de bătrâni. Testele au confirmat virusul, până acum, la 32 de bătrâni din totalul de 51.

De asemenea, au contactat virusul şi 9 dintre angajaţii Centrului. Autorităţile se tem de ce e mai rău, fiindcă cei mai mulţi dintre bătrâni sunt bolnavi şi ţintuiţi la pat. Totul s-a întâmplat în ciuda măsurilor draconice care au fost luate în centru de către Primărie.

„Partea bună este vă după 1 martie, când am făcut şi ultima vizită aici, am luat decizia de a interzice vizitele şi pachetele, având tot ce le trebuie în acest centru. Am înăsprit condiţiile de biosecuritate. La fiecare intrare în salon aveam definfectant, inclusiv pentru încălţăminte, nu se intra cu îmbrăcămintea de acasă”, a declarat Marius Caraveteanu, primarul oraşului Răcari.

Practic, din 51, numărul total de bătrâni internaţi la Răcari, au fost testaţi pozitiv 32 de persoane, iar cei negativi au rămas acolo.

De asemenea, la Centrul de Bătrâni sunt angajate 49 de persoane. Dintre acestea, 9, din tura de 21 care era de serviciu, au fost testaţi pozitiv. Ceilalţi 28 de salariaţi care sunt acasă, în izolare, vor fi şi ei testaţi.

FOTO: dr. Sorin Stoica, directorul DSP Dâmboviţa

„Lucrurile sunt sub control”

Singura veste buna de până acum este că niciunul dintre cei infectaţi nu are simptome. „Sunt asimptomatici, au afecţiunile curente spcifice vârstei. Ce măsuri se vor lua. Vor merge la Seţia de Infecţioase. Ancheta epidemiologică e în derulare. Vor fi internaţi acolo. Cei negativi vor fi extraşi şi izolaţi. Lucrurile sunt sub control”, a precizat dr. Sorin Stoica, directorul DSP Dâmboviţa.

La faţa locului au ajuns ambulanţele, dar şi o izoletă. Bolnavii au fost duşi în Secţia de Boli Infecţiose a Spitalului Judeţean din Târgovite.

„A fost un caz, o persoană care lucra în Buc şi care vineri a fost simptomatică, s-a pozitivat în urma analizelor. Am extins ancheta. Soţia lucra în centru, s-a pozitiviat şi soţia şi am fost nevoiţi să facem analize la tot centrul”, a precizat Aurelian Popa, prefectul de Dâmboviţa.

Persoanele confirmate cu noul coronavirus au fost duse la Târgovişte, în secţia de Boli Infecţioase.

În total, în Centrul din Răcari sunt 100 de persoane, beneficiari şi salariaţi.