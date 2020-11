O arhitectă a renunţat la munca pe şantier pentru „construcţii” florale. Minunăţiile ieşite din mâinile ei

Din 2016, când a primit certificarea profesională ca decorator floral în urma cursului făcut la „Atelierele Ilbah”, sub îndrumarea Sandei Lazur, tânăra arhitectă şi-a deschis, practic, drumul către o lume nouă şi plină de culori, texturi, forme şi parfum: lumea florilor.

„Am desenat de mică şi mi-am dorit să experimentez un job de designer grafic, iar visul mi s-a împlinit în decembrie 2014 când am ajuns în biroul de producţie grafică de la Electronic Arts România. Îmi place să spun despre mine că sunt arhi-florist, adică un florist cu background de arhitect. Am pornit de la compoziţii desenate de natură statică, am trecut prin compoziţii arhitecturale de volume scăldate în lumină şi am ajuns, după lungi căutări, să explorez compoziţii naturale din flori şi plante. Aşa s-a născut ideea de Compoziţii Florale, iar florile care trec prin mâinile mele se transformă în reale compoziţii menite să aducă frumosul mai aproape de oameni”, spune ea.

Anca este şi grafician profesionist, astfel că iubeşte să creeze evenimente personalizate, susţinute de grafica şi papetăria de eveniment.







„Lucrez pentru tinerele cupluri care se căsătoresc şi doresc să câştige timp în planificarea şi decorarea nunţii lor, sau pentru companii care necesită logistică şi decoraţiuni pentru evenimentele anuale. Clienţii mei sunt partenerii mei, îi consider parte din echipa”, adaugă Anca. Pe lângă activitatea din industria evenimentelor livrează zilnic în Târgovişte buchete „fresh” şi aranjamente personalizate. „Am deschidere către ideile clienţilor mei” Pasiunea sa pentru flori, educaţia vizuală şi estetică, structura şi formarea de arhitect au făcut din Anca profesionistul care este astăzi. „Îmi pun toate cunoştinţele şi simţul artistic în crearea celor mai preţioase buchete şi aranjamente florale, lucrând în acelaşi timp cu bugete şi deadline-uri. Îmi folosesc creativitatea şi expertiza pentru a crea decoraţiuni florale splendide, dar şi pentru a găsi soluţii la problemele care pot apărea pe parcurs în implementarea designului. Ceea ce este unic în lucrul cu mine este înţelegerea pe care o am asupra nevoilor contemporane ale mirilor şi mireselor pentru că şi eu am fost în postura lor în urmă cu doar câţiva ani, când căutam furnizori de încredere în organizarea propriei nunţi. Am deschidere către ideile şi nevoile clienţilor mei şi îmi folosesc creativitatea pentru a le oferi soluţii care le depăşesc aşteptările”, conchide artista. Printre produsele şi serviciile oferite de ea se numără buchete şi accesorii pentru mirese, iluminat arhitectural pentru evenimente, decoraţiuni şi ghirlande din baloane etc.



Ca toate afacerile, şi „Compoziţii Florale” a primit un şoc în această pandemie. A încetinit ritmul, dar arhictecta speră că lucrurile vor reintra pe făgaşul normal. „Am avut şansa de a fi beneficiarul unui ajutor de minimis în 2019, prin programul StartUp Plus. A fost momentul în care mi-am asumat complet meseria de florist şi am pornit cu paşi timizi în lumea antreprenorilor din domeniul floristic”

Preţurile pentru serviciile sale nu sunt fixe, ci se negociază cu clientul, în funcţie de begetul de care dispune acesta.

Vă recomandăm să mai citiţi: