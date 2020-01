Stelian Tănase, despre Rareş Bogdan: „Eu cred că el va termina exclus din PNL. Sau va fi şeful PNL. N-are alternativă în jocul periculos în care a intrat”

Într-o intervenţie telefonică la Radio Top, Stelian Tănase a spus că, în opinia sa, nu vor avea loc alegeri anticipate anul acesta.



„Calculul sau întrebările sunt simple: să mai stea ţara cu acest parlament ales prea de mult timp în urmă şi care nu mai reflectă realitatea din teren sau să se forţeze alegeri anticipate şi această situaţie să se schimbe? Sigur, dacă aveam o Constituţie mai inteligentă, preşedintele dizolva parlamentul şi provoca alegeri anticipate fără multă cheltuială în două săptămâni, iar lumea se prezenta la urne. Numai că această Constituţie din 2003 pe care noi o avem a fost făcută în aşa fel încât să se încurce unii pe alţii, adică Cotroceniul cu Palatul Victoria, adică atunci Iliescu cu Năstase. Nu cumva Iliescu să-l demită pe Năstase, etc., etc. Şi-atunci s-a creat acest mecanism foarte complicat pentru alegeri anticipate. Ar trebui un mecanism mult mai relaxat, pentru că viaţa politică se mişcă mai repede decât vor politicienii. Ăsta este un motiv. Tema va agita, până spre Paşte, va agita scena politică. Eu nu cred că vor fi alegeri anticipate”, a declarat Stelian Tănase.

Stelian Tănase a vorbit despre desele ieşiri în public ale lui Rareş Bogdan. El a arătat că-l intrigă insistenţa fostului realizator TV de a genera ştiri pentru prima pagină în fiecare zi.

„Eu cred că el va termina exclus din PNL. Sau va fi şeful PNL-ului. N-are alternativă în jocul periculos în care a intrat. (...) El vrea orice pentru mărire, dar din prima zi în care a intrat (în partid - n.a.) ţinta era şefia PNL-ului. Cred că i s-a şi promis, nu ştiu de unde, dar din informaţiile mele, şi am multe informaţii de la liberali, cunosc pe toată lumea acolo, cam aşa a fost jocul. I s-a promis marea cu sarea numai să intre în partid”, a arătat Stelian Tănase.

În ceea ce priveşte PSD, analistul a spus că partidul a rămas fără electorat, este în derivă, nu ştie încotro s-o apuce, pe de o parte, încercă să aducă înapoi nişte oameni şi, pe de altă parte, încearcă o apropiere de Pro România şi de Victor Ponta.

„PSD şi-a pierdut anvergura nu numai pentru că a venit cu lideri din ce în ce mai proşti, din ce în ce mai slab pregătiţi, din ce în ce mai puţin capabili şi mai corupţi în acelaşi timp şi mai abuzivi, ci pentru că structura socială a României s-a schimbat masiv. Electoratul acela din ’90 care vota masiv cu 84 virgulă pe Iliescu a dispărut. Din alea nouă milioane de voturi mai sunt acum vreo două milioane, deci şapte milioane de voturi le-au pierdut. Deci ei nu mai iau voturi pentru că nu mai au voturile respective. Ideea nu este că dacă aducem un lider bun vom recâştiga electoratul. Nu mai câştigă nimic. Acel electorat pur şi simplu a dispărut, fie a trecut la Dreapta, fie nu mai votează, fie a plecat din ţară etc., etc., dar acel electorat efectiv nu mai există. Chiar dacă vor aduce un geniu în fruntea PSD, va fi un partid aşa cum îl vedem acum: pe locul II, III în cel mai bun caz, în alegeri”, a mai spus sursa citată.

Despre USR, Stelian Tănase a spus că se găseşte într-o situaţie interesantă. El a spus că are conflicte interne, inevitabile pentru că nu a fost clarificat doctrinar şi că „nimeni nu a înţeles ce vrea acest partid decât că era contra PSD”.

„ Au probleme interne pentru că aceste clarificări se fac cu suferinţă, cu scandaluri, cu congrese, cu demiteri, cu tot felul de declaraţii care unora le stârnesc consternarea şi văd că au trecut şi la excluderi, ceea ce mi se pare o tâmpenie. Ştiţi când a mai fost criza asta, nu ştiu dacă vă mai amintiţi de Partidul Alianţei Civice (n.r. - Stelian Tănase a fost vicepreşedintele PAC). A fost următoarea poveste: au venit intelectuali din toate zonele, Stânga, Dreapta, monarhişti, republicani, şi când a trebuit la congres, primul congres, de fapt, după congresul de constituire, să-şi facă o clarificare ideologică, existau multe rivalităţi personale... Eu cu Manolescu (n.r. - scriitorul Nicoale Manolescu) eram la cuţite. Şi el cu mine. Dar erau şi alte probleme mult mai serioase: de pildă, ce doctrină are partidul? Eu am propus să ne unim cu liberalii. Şi discutasem cu ei. Prima dată au fost de acord 90%, după care unii au găsit că ar putea să-şi piardă fotoliul de sub cur, pardon de expresie, şi au devenit foarte reticenţi... Şi au vrut să facă un partid de capul lor sub sceptrul lui Manolescu şi după s-a făcut praf, repede. Cam criza asta o trăieşte şi USR”, a conchis Tănase.