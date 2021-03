Scandal într-o comună din Suceava. Romii branşaţi ilegal cer socoteală primarului că au fost lăsaţi fără curent

Câteva zeci de persoane din comunitatea romilor au pichetat, vineri dimineaţă, sediul Primăriei comunei Şcheia, din judeţul Suceava.

Oamenii i-au solicitat primarului extinderea reţelei de furnizare a energiei electrice astfel încât să se racordeze legal şi să nu mai fie nevoiţi să recugă la improvizaţii.

Romii au făcut solicitarea după ce, cu două zile înainte, poliţiştii au făcut o razie în cartierul lor însoţiţi de reprezentanţi ai furnizorului de electricitate şi i-au lăsat fără curent electric pe cei branşaţi ilegal.

„Noi locuim acolo de vreo 15 ani, impozit pe case plătim, nu avem curent electric. A fost tras de la alţi oameni. Nu este furat, este înregistrat. Noi plătim. Am tras de la case pentru că nu avem stâlpi de stradă. Dacă am avea stâlpi pe stradă, am putea trage fiecare”, a spus unul dintre cetăţeni.

„Sunt oameni care sunt bolnavi. Sunt copii care nu merg la şcoală şi trebuie să înveţe online. Unde îşi încarcă tabletele, telefoanele? (...) Să fim bine înţeleşi: nu se fură curentul. Factura se plăteşte“, spun aceştia.

De cealaltă parte, primarul Vasile Andriciuc le-a spus oamenilor că această problemă se află în atenţia administraţiei locale, dar că în primul rând proprietarii trebuie să intre în legalitate în cazul locuinţelor pentru care nu există autorizaţii de construire.

„Ca să aveţi curent, dumneavoastră trebuie să mă ajutaţi. În primul rând, să veniţi cu cerere, în calitate de proprietar, la care să anexaţi un certificat de urbanism, o autorizaţie de construcţie. Altfel nu putem să obţinem finanţare. Trebuie să fiţi intabulaţi pe casă. Să găsim soluţii astfel încât să facem proiect”, a declarat primarul Andriciuc.

