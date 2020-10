Avocata care vorbeşte deschis despre stigmatizarea pacienţilor vindecaţi de COVID: „Trebuie să lămurim lumea”

Soţii Silvia şi Vasile Tudor sunt avocaţi cunoscuţi în regiunea de Nord-Est. La începutul pandemiei de COVID-19, când s-a declanşat starea de urgenţă, cei doi s-au izolat în casa lor de vacanţă din zona Câmpulung Moldovenesc pentru a scăpa de boală. Ca să rămână sănătoşi, nu numai că au respectat regulile de prevenire a infectării, au decis să renunţe şi la vacanţele programate în Grecia şi în Deltă.

În sfârşitul lunii august, la fel ca foarte mulţi români, Silvia Tudor a plecat urechea spre curentul de gândire care a pus stăpânire pe mai toate reţelele de socializare cum că noul coronavirus ar fi, de fapt, o simplă gripă.

Nu a mai avut la fel de multă grijă să nu se îmbolnăvească. Ea şi soţul ei s-au întâlnit cu o prietentă care, ulterior a fost diagnosticată cu COVID-19.

Cele trei persoane s-au dus într-o excursie pe munte. Ca să ajungă pe traseul montan s-au deplasat cu maşina. Din cauza căldurii de afată, cei trei şi-au tras măştile de protecţie sub bărbă.

„Am făcut o scurtă vizită la o cascadă. Am avut măşti, dar le-am purtat cam cum le poartă toată lumea, sub barbă. Aveam şi aerul condiţionat pornit în maşină. Era foarte cald. Am urcat cu telecabina pe Rarău, spaţiu închis. Asta a fost sâmbătă, luni doamna m-a anunţat că se simţea rău. Aflase că-n Primăria Suceava era focar. Noi atunci nu aveam niciun fel de simptom, dar am luat prevenitiv un tratament cu Paracetamol, Vitamina C, Vitamina D3”, a declarat Silvia Tudor.

După câteva zile, virusul a început să-şi facă simţită prezenţa în viaţa cuplului. Avocata a început să tuşească şi să facă febră, la fel şi soţul ei. Cei doi au luat legătura cu medicul de familie şi cu un medic infecţionist. Şi-au luat un aparat ca să monitorizeze nivelul oxigenului din sânge. Nu s-au grăbit să meargă la spital, dimpotrivă. Au amânat cât de mult au putut momentul, pentru că aveau o imagine greşită despre cum arată şi funcţionează spitalul, mai ales după scandalul din perioada martie-aprilie, când majoritatea cadrelor medicale s-au infectat.

Simptomele avocatei nu erau grave, însă soţul acesteia avea dureri abdominale cumplite şi probleme respiratorii. Aşa că, după 15 ani în care nu a condus maşina, pe data de 6 septembrie, Silvia Tudor s-a urcat la volan şi a venit împreună cu soţul la Spitalul Suceava.

Cei doi au rămas internaţi în secţia de Boli Infecţioase timp de trei săptămâni. Condiţiile de spitalizare au fost peste aşteptările lor. „Mirosea ca la hotel. Mâncarea era foarte bună, iar personalul medical s-a comportat foarte frumos. Nu am avut nici o problemă. Nu au sesizat probleme de comunicare”, a completat fosta pacientă.

Spitalul se confruntă cu problema lipsei de personal

Spitalul Suceava se confruntă, ce-i drept, cu o acută lipsă de personal, iar Silvia Tudor crede că pacienţii ar trebui să înţeleagă lucrul acesta şi să aibă aşteptări realiste. Ea susţine că au fost situaţii în care pacienţi cu simpte uşoare aşteptau să vină infirmiera şi să tragă apa la baie după ei, argumentând că în străinătate asistentul medical vine şi le aşază inclusiv perna de sub cap bolnavilor.

După ce s-au externat, Silvia Tudor s-a întors la serviciu şi a fost stigmatizată. S-a întâmplat la o instanţă din Botoşani, unde nu i s-a permis să stea în locul destinat avocatului, pe motiv că avut COVID. Avocata a avut inspiraţia să-şi ia de acasă rezultatul testului PCR care era negativ.

„Lumea are reticenţă faţă de cei care au avut COVID. Am fost la Tribunalul Botoşani. Am plecat de acasă cu un formular de test negativ. Nici nu am apucat să-l prezint şi mi s-a interzis să mă aşez pe locul destinat punerii concluziilor de către avocat, pentru că trebuie să păstrez distanţa socială. Între mine şi grefier era şi un glasvand. Eu păstram oricum distanţa. Între mine şi procuror erau cinci metri. Între mine şi jduecător vreo 3 metri. Problema era că eu avusesem COVID. M-am simţit discriminată din punct de vedere medical. Am vociferat un pic. M-am calmat şi eu, s-a calmat şi instanţa. Ulterior, la Suceava nu am avut astfel de probleme. Cred că a fost un impus de moment”, a mai spus sursa citată.

Avocata a subliniat că oamenii nu au motive să se îngrijoreze atunci când sunt în prejma unei persoane vindecate de COVID-19.

Copiii salvatorilor, stigmatizaţi

Ea a arătat că, din păcate şi personalul medical din sectoarele COVID ale Spitalului Judeţean Suceava s-au confruntat, în prima parte a pandemiei, cu probleme legate e stigmatizate. Au fost situaţii în care copiii medicilor şi asistenţilor medicali au rămas fără parteneri de joacă pentru că părinţii lor lucrau în spital.

„Multă vreme copiii lor nu se puteau juca în faţa blocului cu alţi copii pentru că părinţii lor lucrau la Infecţioase. S-au simţit foarte rău şi mi-au spus că s-au obişnuit cu această situaţie. Eu i-am simţit pe oamenii acestia foarte resemnaţi. Nu este ok. Noi trebuie să luăm poziţii în faţa unor astfel de atitudini şi trebuie să lămurim lumea că un asemenea comportament nu este normal. Nu este un comportamet civic. Nu este societatea pe care ne-am dorit-o”, a arătat Silvia Tudor.

Din păcate, soţul acesteia a rămas cu sechele după tratarea COVID-ului. Oboseşte mai repede, nu doarme noaptea, are dureri de cap, dureri abdominale şi mici probleme respiratorii.

„Lumea ar trebuie să înţeleagă că această boală nu este o simplă gripă. (...). Şi nici nu ştiu dacă este foarte important că se moare, dar această boală are efecte ulterioare foarte mari asupra sănătăţii noastre. Nu este neapărat să mori, este suficient că ani de zile poţi să ai nişte sechele atât de mari încât toată viaţa îţi este dată peste cap. Ar trebui să înţeleagă cei care nu cred în această boală”, a conchis suceveanca.

