Rezultate Bacalaureat 2021 Olt. Top-ul liceelor cu cele mai bune rezultate. Patru şcoli fără reuşiţi la BAC

Cel mai bun rezultat îl are, în acest an, Liceul Tehnologic din Iancu Jianu, cu rată de promovare 100%, din 16 candidaţi înscrişi, 15 promovând (un candidat a absentat). Pe locul II în acest an, înainte de contestaţii, este Colegiul Naţional „Radu Greceanu“ din Slatina - 91,83%, iar pe locul III - Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ Slatina - 90,79%, ultimele două având, e drept, şi număr mare de candidaţi, peste 200. Iată cum arată top-ul celor 29 unităţi de învăţământ care au avut candidaţi la Bacalaureatul 2021:

1. LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU - 100,00

2. COLEGIUL NAŢIONAL "RADU GRECEANU" - 91,83

3. COLEGIUL NAŢIONAL "ION MINULESCU" SLATINA - 90,79

4. LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" CARACAL - 90,36

5. LICEUL TEORETIC "NICOLAE TITULESCU" SLATINA - 82,48

6. LICEUL TEORETIC "PETRE PANDREA" BALŞ - 67,97

7. LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU" DRĂGĂNEŞTI-OLT - 66,32

8. LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" CORABIA - 64,49

9. LICEUL TEORETIC "IONIŢĂ ASAN" CARACAL - 61,45

10. LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BALŞ - 60,61

11 .LICEUL TEHNOLOGIC PIATRA-OLT - 60,00

12. LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÎNCOVEANU" SCORNICEŞTI 58,67

13. LICEUL "ŞTEFAN DIACONESCU" POTCOAVA 48,39

14. LICEUL TEHNOLOGIC "P.S.AURELIAN" SLATINA - 42,07

15 .LICEUL TEHNOLOGIC VĂLENI 38,89

16 .LICEUL TEORETIC "ION GH. ROŞCA" OSICA DE SUS 38,30

17 .LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA 37,84

18. LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE PETRESCU" CARACAL 26,67

19. LICEUL TEHNOLOGIC TUFENI 20.00

20 .LICEUL TEHNOLOGIC "MATEI BASARAB" CARACAL 19,80

21. LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLCESCU" BALŞ 16,67

22 LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXE MARIN" SLATINA 12,90

23 LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREŞTI 10,53

25 LICEUL TEHNOLOGIC METALURGIC SLATINA 10,00

25. LICEUL TEHNOLOGIC "DANUBIUS" CORABIA 8.33

26. LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA 0,00

27. LICEUL TEHNOLOGIC DRĂGĂNEŞTI-OLT 0,00

28.LICEUL TEHNOLOGIC "ION POPESCU-CILIENI" CILIENI 0,000

29 LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN FILIPESCU" CARACAL - un candidat înscvris, care nu s-a prezentat.

Vă recomandăm şi:

Rezultate Bacalaureat 2021. Rată de promovare peste cea de anul trecut şi doi absolvenţi cu media 10 în Olt



Liceul de la ţară cu rată de promovare 100%. „Sunt copii care chiar îşi doresc să facă ceva în viaţă“