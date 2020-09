Povestea candidatului USR PLUS care a obţinut zero voturi. „Nea Sandule, noi te-am votat. Unde-s voturile noastre?“

Pentru Primăria Piatra Olt au fost 4 candidaţi. Printre ei şi inginerul Sandu Crăciun care a intrat în luptă din partea USR PLUS.

"Rezultatul votului de la Piatra Olt poate fi uluitor, din păcate! Eu, candidat la funcţia de primar al oraşului Piatra Olt şi respectiv la funcţia de consilier local din partea Alianţei USR-PLUS, am fost arondat pentru a-mi exprima votul la secţia nr. 101 din Piatra Olt. La aceeaşi secţie de votare au fost arondaţi şi soţia mea împreună cu fiul şi fiica mea. Rezultatul pentru alegerea consilierilor locali, înscris pe procesul verbal, semnat şi ştampilat de membrii comisiei împreună cu locţiitorul şi preşedintele de secţie: Alianţa USR-PLUS: 0!!!! Cu alte cuvinte, nici eu nu m-am votat???? Felicitări Biroului Electoral Local pentru munca depusă!!! Domnule judecător Arabela Fănel, vi se pare normal ce s-a întamplat????", a scris Crăciun pe pagina sa de socializare după ce a aflat rezultatele la secţia unde votase împreună cu familia sa.

Candidatul USR Plus a ataşat şi dovada, respectiv procesul verbal de secţia 101.

"Eu mă resemnasem. Am auzit că am ieşit pe ultimul loc şi mi-am zis asta e. Dar, marţi dimineaţa au început oamenii să mă sune. Ziceau: Nea Sandule, noi te-am votat. Unde-s voturile noastre?. Atunci m-am uitat cu atenţie pe procesele verbale pe care le primisem de la reprezentantul nostru. a văzut şi familia mea. Liniuţă, nimic, zero în dreptul USR la secţia unde votasem şi eu, şi soţia, şi copiii mei. Nu ştiu ce s-a întâmplat, dar e foarte ciudat. Am cerut răspunsuri, dar nimeni nu mi-a mai răspuns la telefon. Nici măcar reprezentantul USR, cel care mi-a trimis procesul verbal. Nu înţeleg cum a putut să semneze acel proces verbal. Nu a văzut că USR avea zero voturi? ", a declarat Sandu Crăciun.

Sandu Crăciun a declarat că miercuri dimineaţa va merge la Slatina şi va sesiza cele întâmplate. "Pentru că nimeni nu-mi dă niciun răspuns, voi depune o plângere la Parchet. Vreau să se facă cercetări. Adică, nici eu nu m-am votat? Nu se poate aşa ceva", a mai precizat candidatul USR PLUS.

Primăria Piatra Olt a fost câştigată de Nicuşor Rada, reprezentantul PSD, care a obţinut 62,48% din voturile valabil exprimate.

