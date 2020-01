Medicamentul care „ia gripa cu mâna“, de negăsit în farmacii. „Toţi părinţii caută, au aflat că trebuie să înghită Tamiflu“

Pe măsură ce numărul pacienţilor diagnosticaţi cu gripă creşte zilnic în România, cresc vertiginos şi vânzările de medicamente, atât simptomatice, cât şi antivirale. După ce profesorul Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului de Boli Infecţioase, a declarat că există un medicament-minune care „ia cu mâna“ simptomele gripei în 24 de ore, dar pe care medicii s-ar feri să-l prescrie, românii au luat cu asalt farmaciile.

Deşi informaţia era dată într-un anume context, în care se critica excesul de prezentare în serviciul de Urgenţă strict pentru diagnosticare şi excesul de teste rapide efectuate chiar în condiţiile în care semnele clinice sunt evidente, „consumatorul“ a reţinut doar informaţia că există un medicament-minune, pe care nu strică să-l ai în casă.

Oseltamivir-ul, comercializat cel mai des sub denumirea Tamiflu, este respectivul medicament care poate fi eliberat din farmacii doar în baza unei reţete. Ce se întâmplă în ultimele zile este însă departe de regulile stricte după care ar trebui să se elibereze acest medicament. Farmacii întregi şi-au epuizat stocurile (unele având stocuri chiar din anii trecuţi, pentru că medicamentul are valabilitate 5 ani) şi nu mai pot onora noile cereri pentru că nu mai găsesc antiviralul la distribuitori. E problema farmaciilor mici, nu şi a marilor lanţuri care au în spate reţele de distribuţie, se plâng reprezentanţii celor dintâi.

„De cel puţin două săptămâni căutăm şi nu se mai găseşte la distribuitori. Noi nu am avut mult pe stoc, însă cererea a crescut în ultimele zile foarte mult. Toţi părinţii caută, au aflat că trebuie să ia Tamiflu, iar dacă apar simptome, să-l administreze. Dacă le curge nasul, fac febră, să-l ia, aşa li s-a spus“, este informaţia pe care o primim în una dintre farmaciile din Slatina. Asta în condiţiile în care în câteva şcoli din Slatina au fost, într-adevăr, confirmate cazuri de gripă, toate forme uşoare, tratate la domiciliu

Alte farmacii mici de asemenea au rămas fără Tamiflu şi au greutăţi în aprovizionare, în timp ce informaţia că o anume farmacie din oraş are acest produs, distribuită pe Facebook, a dus la vânzări de zeci de cutii într-o singură zi, luni, 27 ianuarie 2020, o performanţă neegalată, în alţi ani, poate într-un sezon întreg. Se cumpără Tamiflu atât în concentraţie pentru copii, cât şi pentru adulţi, preţul nepărând a fi o problemă (în medie, costă 46 lei cel pentru copii, 80 lei pentru adulţi).

„Aceste medicamente nu sunt a fi luate de capul nostru“

Deşi teama de a trece printr-un episod de gripă este mare, precauţia în administrare trebuie să domine, atrag medicii atenţia, reamintindu-ne că ar trebui să ne îngrijorăm la apropierea sezonului rece şi să ne vaccinăm, nicidecum să alergăm în plin sezon gripal după antivirale. Asta pentru că ceea ce multă lume a perceput a fi „medicamentul minune“ este un produs farmaceutic cu eficienţă doar în cazul gripei. Ca orice medicament, are şi efecte adverse. Medicul de familie pediatru Dorin Costescu a explicat în ce condiţii este indicat antiviralul:

„Ca orice medicament, trebuie luat doar la indicaţia medicului. Acest medicament are o indicaţie doar pentru gripă, în momentul în care aceasta este confirmată prin teste serologice sau teste rapide. De asemenea pentru prevenţia gripei, doar în cazul în care persoanele au avut contact în mod direct cu o persoană care a fost cu siguranţă diagnosticată în urma testelor amintite mai devreme. Aceste medicamente nu sunt a fi luate de capul nostru, aceste medicamente au nişte reacţii advefrse: greaţă, vărsături, dureri musculare...“, a precizat medicul.

Dr. Costescu este chiar de părere că ar trebui restricţionat accesul la această categorie de medicamente. „Acest consum de medicamente, exact ca şi în cazul antibioticelor, trebuie restricţionat. (...) Aceste medicamente au, unele dintre ele, metabolizare hepatică, metabolizare renală. Nu este cazul să punem o sarcină suplimentară asupra rinichiului, asupra ficatului, doar prin simplul fapt că vrem să luăm ceva. În primul rând, chiar în prospectul acelui medicament se spune că nu înlocuieşte vaccinul antigripal. Oamenii ar trebui să înţeleagă că ar trebui să ne facem vaccinul antigripal în primul rând şi după aceea să ne facem griji cum să tratăm. Cel mai bine este să prevenim: să avem o schemă de vaccinare corectă, să consumăm fructe şi legume prospete, să avem o dietă adecvată, să nu pierdem nopţile, să avem 8 ore de somn, mese regulate, un stil de viaţă sănătos. Acest stil de viaţă sănătos ne creşte imunitatea, nu doar prin medicamentaţie“, a mai spus medicul.

„Dacă persoana este vaccinată, e clar 99% că nu e gripă“

Tratamentul antiviral, care se administrează şi contacţilor persoanelor deja diagnosticate cu gripă, de asemenea doar la indicaţia medicului, nu ar trebui administrat celor care s-au vaccinat antigripal, este de părere dr. Viorel Dumitrescu, medic de familie.

„Îl luăm întotdeauna când avem certitudinea că este gripă şi mai ales când deja s-a confirmat serologic. Criteriile clinice sunt destul de relative. Până acum 4-5 ani nu se făceau testele rapide şi criteriile erau: febră mare, dureri musculare, stare generală modificată, perioada în care se manifesta – mai lungă în gripă comparativ cu un guturai obişnuit, când aveam certitudinea că a venit în contact cu o persoană bolnavă de gripă, iar de câţiva ani avem posibilitatea efectuării acestor teste rapide. Foarte important, trebuie să ţinem cont dacă persoana este vaccinată sau nu este vaccinată. Dacă este vaccinată, e clar 99% că nu este gripă, n-are rost, de ce să-i dau Tamiflu?

Sigur este o altă viroză, un adenovirus, un coronavirus, dar nu vorbim de acest new coronavirus. Nu recomand să se ia de la sine putere Tamiflu până când nu se discută cu medicul care ştie şi ce afecţiuni asociate mai are pacientul, pentru că Tamiflu este un antiviral care are destule efecte adverse“, a declarat dr. Dumitrescu, explicând şi de ce „se feresc“, aşa cum s-a sugerat, medicii să prescrie oseltamivir-ul.

„Pentru că domnul profesor a zis de ce ne e frică – majoritatea medicilor din teritoriu, a medicilor de familie, nu au experienţă cu acest medicament, şi dacă se întâmplă ceva, răspunzi. Din cauza asta nu se grăbesc medicii să prescrie Tamiflu. Eu, unul, sunt foarte circumspect şi prescriu numai şi numai dacă sunt convins că e gripă şi totdeauna când am avut certitudinea de laborator“, a mai spus dr. Dumitrescu.

Administrarea antiviralului tinde să ia locul „modei“ administrării de antibiotic

Ce se întâmplă acum cu medicamentele antivirale este oarecum similar cu „moda“ administrării antibioticelor în episoadele virale. Românii au ajuns să cumpere acest medicament „preventiv, să-l am în casă“, la fel cum procedează cu antibioticele, obicei intens contestat de către medici. Doar că pentru fiecare tip de virus există medicamentaţie adecvată.

„Antiviralul este un medicament care acţionează împotriva viruşilor. Antibioticul este un medicament care acţionează împotriva bacteriilor, este o diferenţă ca de la cer la pământ. Niciodată un antibiotic nu va acţiona asupra viruşilor şi niciodată un antiviral nu va acţiona asupra bacteriilor.(...) Se fac tratamente care intervin în cazuri de hepatită pentru un anumit tip de virus, pentru SIDA, pentru herpes etc.. Există mai multe tipuri de antivirale: pentru gripă – oseltamvir, pentru hepatite – ramibutină sau interferon, virofob pentru hepatita C...“, a mai explicat dr. Dumitrescu.