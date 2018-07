Scandalul amplasării unui drapel românesc în Carei: cine se opune şi de ce e considerată o provocare

În municipiului Carei s-a pornit un adevărat scandal, după ce propunerile de amplasare a unui catarg cu drapel românesc au fost respinse în şedinţa de consiliu local din luna aprilie.



Întreaga poveste a catargului începe în luna martie, când Asociaţia Astra a depus o cerere la primărie ca pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local să fie introdus un punct cu privire la amplasarea în oraş al unui catarg cu drapel românesc.

„În martie am depus o solicitare la Primăria Carei din partea Asociaţiei Astra, ca acţiune dedicată centenarului. Este depusă la registratură cererea. Iniţial nu a fost introdusă pe ordinea de zi la şedinţa următoare. A fost anunţat în şedinţă că există o cerere şi s-a supus la vot introducerea pe ordinea de zi a şedinţei următoare, dar a primit vot negativ din partea consilierilor UDMR”, afirmă Daniela Ciuţă, preşedinte al Asociaţiei Astra.



Consiliul local Carei este format din 12 consilieri UDMR şi 7 consilieri de la celelalte partide, astfel că cei de la UDMR au majoritate simplă fără susţinerea altor partide care sunt în componenţa Consiliului Local.

Proiectul amplasării catargului a fost într-un sfârşit pe ordinea de zi, pus de către consilierul local PNL Ilie Ciută, şi a stârnit dezbateri la acel moment, primarul Eugen Kovacs considerând că amplasarea catargului este o provocare la adresa maghiarilor, aceştia fiind majoritari în Carei. Nici preşedintele PSD Carei, Ioan Oneţ, nu a susţinut acest proiect, afirmând că ar fi fost nevoie de discuţii între partidele politice înainte de înaintarea unui astfel de proiect, astfel că proiectul a „căzut” la votul consilierilor, cu 12 voturi împotrivă, a consilierilor UDMR şi cu abţinerea preşedintelui PSD Carei, Ioan Oneţ.

„Trei propuneri de amplasare am dat, prima în sensul giratoriu din centru, a doua în faţa monumentului Ostaşului Român şi a treia lângă bustului lui Otilia Marchiş. Este vorba de un catarg de 9 metri înălţime, cu fundaţie, o amprentă la sol de 90 centimetri pătraţi. Am plătit noi toate costurile, există catargul, e pregătit, doar amplasare ne trebuie şi acordul primăriei.”, mai afirmă Daniela Ciută.

„În cadrul şedinţei de Consiliu Local, nici una din cele trei locaţii cerute de Astra nu au fost aprobate, rămânând ca, împreună cu consilirii şi executivul să găsim o altă locaţie. Este în curs acest lucru, eu am discutat cu mai mulţi şi m-au rugat să nu fac încă propunerea publică. Există o propunere şi eu, în principiu, am zis că e ok, sper să zică şi consilierii la fel. Sunt sigur că se va găsi o locaţie şi un loc de onoare va fi, dar nu presiune. Idee amplasării catargului nu e respinsă, doar locaţiile au fost respinse. Într-un sens giratoriu mic nu e un loc bun, intră un camion în sens şi răstoarnă catargul de 9 metri. Locaţia aceea a fost respinsă şi de serviciul de urbanism.”, afirmă primarul Eugen Kovacs.

„Nu văd nici o provocare în a avea un catarg cu steag românesc în oraşul nostru, este ceva normal, s-au amplasat cam în toate oraşele din judeţ, nu văd de ce nu s-ar amplasa şi la noi. Este şi un punct de reper şi o chestiune de identitate naţională. Unde va fi amplasat cred că e mai puţin important”, afirmă Andrei, un cetăţean din Carei.

Ideea respingerii catargului a ajuns până la urechile prietenilor celor din Asociaţia Astra Carei, respectiv la Asociaţia Calea Neamului, care reprezintă românii din Harghita şi Covasna. Aceştia au bătut drumul de acasă până la Carei pentru a fi prezenţi la manifestările dedicate Zilei Drapelului, ca mai apoi să pornească în marş, cu cântece patriotice, spre primărie, unde au cerut o audienţă cu primarul.

„Nu a fost protest, a fost mai mult un marş, pentru că nu s-a scandat, s-a cântat de la monument până la primărie, trei cântece patriotice şi imnul, pe care le-am reluat până am ajuns la primăriei. „Trăiască, trăiască şi înflorească Ardealul, Moldova şi Ţara Românească” a fost singura scandare. La bustul lui Mihai Eminescu s-a depus o coroană de flori, una la primărie iar la primărie, unde primarul de urmărea de la geam, am repetat programul de la monument, dat fiind faptul că acesta a fost acasă şi el nu a venit la eveniment. Am cerut o audienţă la primar, pe care am primit-o unde l-am luat şi pe domnul comandant al poliţiei Carei, ca martor”, afirmă Daniela Ciută, care completează că nu a ajuns la un numitor comun cu primarul cu privire la amplasarea catargului nici după această discuţie, considerând că acesta respinge ideea amplasării unui catarg în municipiul Carei.

„Va fi prezentată locaţia şi va fii catarg în Carei, dar nu aşa, cu scandal, cu oameni care strigă în faţa primăriei, cu scandal, asa cum face această persoană, nu se poate rezolva, dar nici nu am ce face cu ea, căci aducând oameni din Harghita şi Covasna şi făcând presuni asupra primarului, nu este o soluţie corectă”, îşi prezintă edilul punctul de vedere cu privire la programul prezentat de Ziua Drapelului în faţa primăriei.

Acesta mai completează că cel mai probabil în una din şedinţele următoare se va prezenta şi propunerea de amplasare a catargului, care va fi supusă votului consilierilor, pentru a încheia cât mai rapid această tevatură cu privire la amplasarea catargului în municipiul Carei.