Familia unei tinere, moartă cu COVID în spitalul din Caransebeş, acuză un posibil malpraxis. Ce spun medicii

Carmen Ilie Lungu susţine că Cynthia, fata sa, a murit în chinuri groaznice şi că medicii nu i-au acordat ajutorul necesar. Femeia a postat şi mai multe mesaje pe care le-a primit pe telefon, de la fiica sa, în care aceasta se plânge că nu suportă masca şi sonda, că nu primeşte apă şi că asistentele se poartă urât cu ea. Cynthia a murit în urmă cu o săptămână. În unul dintre ultimele mesaje, i-a cerut mamei sale să-i cumpere sicriu alb.

„Nimic şi nimeni nu ne poate mângâia. Durerea noastră nu se poate descrie! Copilul nostru scump a strigat după ajutor şi noi nu am făcut nimic. Doctorii ne-au cerut să nu-i deranjăm! Cynthia a murit în chinuri groaznice. Au omorât-o! Voi posta toate mesajele ei, până i-au luat telefonul şi prin aceasta i-au provocat moartea. Nu a mai putut să scrie, să spună că ea se zbătea în dureri, în lipsă de aer!

Oameni fără suflet, doctorii şi asistenţii din România. Ne-au minţit în faţă râzând! Au spus că este „cuminte"! ...Cynthia a putut comunica cu noi până sâmbătă dimineaţa, la ora 9.45. Ei nu au intrat la ea decât să-i administreze tratamentul.

Se va vedea din mesajele ei disperarea, durerile şi strigătul ei. Noi am sunat pentru că ea nu putea striga, ei erau dincolo de geam. Au spus că dacă mai scrie o leagă. Eu ştiam că pe ATI, pacienţii au cea mai mare nevoie de ajutor! Ei stau dincolo! Dacă nu a avut apă, i-au strigat de dincolo de geam să-şi tragă masca şi s-o pună la loc, aşa sau aşa. Acum spun că a fost în permanenţă cineva lângă ea, ceea ce este o minciună crasă!", spune mama tinerei.

Femeia povesteşte că au ţinut mereu legătura cu fiica lor prin intermediul mesajelor şi au încurajat-o, până în momentul în care medicii i-au luat telefonul. După trei zile, un medic i-a anunţat că a murit.

"De frică, noi am încurajat-o să facă doar ce spun ei, ca să nu-i enerveze, ne-am milogit practic de ei la telefon să aibă milă de ea! I-au luat telefonul şi l-au pus undeva unde nu putea să ajungă la el. Într-o ultimă disperarea, într-un ultim strigăt de ajutor, sâmbătă spre duminică noaptea, la ora 2.45 şi apoi la 6.30, ea s-a chinuit cumva să ajungă la telefon, a reuşit să sune, avem apelurile în telefon. Noi am sunat imediat înapoi, ea bineînţeles că nu putea răspunde. Am sunat urgent la spital, asistenta de gardă, râzând a spus că e <<cuminte>>! A spus să stăm liniştiţi, că e bine. Apoi am sunat duminică dimineaţă, dr.Loor ne-a spus că e bine, să nu mai sunăm până seara.

Seara am sunat, asistenta ne-a spus că e liniştită, a fost <<cuminte azi>> şi că doctorul este în sală cu <<un covid>>. Mai devreme, parcă striga la mine fetiţa mea. A răspus doctorul Pescariu, care m-a pasat direct la un alt doctor, care era de la altă terapie intensivă (aşa am înţeles). Acesta mi-a spus pe un ton foarte normal şi calm, că îi pară rău...! Fetiţa mea a intrat în panică atunci când, după ce a încercat să sune, văzând că noi nu-i venim în ajutor! Ei spuneau că e bine, timp în care, ea era în sală! Sigur că ei spun că au făcut totul ..etc. NU CREDEM! Se va vedea din mesajele ei disperate", spune Carmen Ilie Lungu, care este de părere că medicii au legat-o pe fiica ei, fapt ce i-a grăbit sfârşitul.

Valentina David, managerul spitalului din Caransebeş susţine că medicii şi personalul medical au avut grijă cum se cuvine de tânăra de 26 de ani, însă aceasta a ajuns în stare gravă la spital.

„Din ceea cea am discutat cu medicii până acum şi din foaia medicală, ea a ajuns în stare gravă la noi. A veni la noi cu afectare pulmonară peste 90 la sută, deci plămânii ei aproape că nu mai funcţionau, obezitate morbidă şi alte afecţiuni. Eu îi înţeleg pe părinţi, că şi noi la rândul nostru suntem părinţi, dar a ajuns foarte târziu la noi. Problema este că pacienţii trebuie să vină la timp la spital şi să nu ignore simptomele. Noi avem mereu trei asistente pe secţia de ATI, la 15 paturi. Ca să stai în permanenţă numai lângă un pacient, nu ai cum, efectiv!", afirmă directoarea spitalului.

Valentina David spune la spitalul nu a ajuns nicio sesizare din partea familiei.

„Noi am aflat de pe Facebook ceea ce reclamă familia. Nu a venit nimeni să facă o plângere. Avem o comisie de etică şi aceasta hotărăşte ce se întâmplă cu acest caz. Eu nu am niciun drept să decid eu în legătură cu acest caz. Eu sunt economist, în acestă comisie sunt medici, sunt profesionişti care îşi pot spune părerea cu ce s-a întâmplat. Eu am discutat deja cu medicii implicaţi, cu toţii spun că au făcut tot ce a trebuit şi tot ce au putut ca să o salveze", spune David.

Managerul spitalului din Caransebeş spune că aşteaptă plângerea oficială din partea părinţilor pentru a sesiza comisia de etică, care să cerceteze ceea ce reclamă familia.

