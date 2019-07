VIDEO „Woodstock-ul României“ la a treia ediţie. Open Air Blues Festival Brezoi a început în forţă cu artista a cărei voce „opreşte timpul în loc“

Considerat cel mai important festival independent de blues din România, Open Air Blues Festival a început deja la Brezoi - Vâlcea şi se va desfăşura până duminică, 21 iulie, oferind peste 30 dintre cele mai bune performance-uri de blues, blues-rock, jazz, fusion şi funk, dar şi şedinţe de jam session.

Evenimentul, care are loc în Parcul Central din Brezoi, a pornit în acest an în forţă cu Beth Hart, considerată una dintre cele mai bune voci feminine din lume. Pe scenă au mai evoluat Amalia Gaiţă, Paardekoper, Trans-Expres şi Erja Lyytinen.

Şi-a lăsat acolo sufletul plin de emoţie, l-a împărţit cu noi, a râs, a plâns sincer, a fost mamă, a fost copil, a fost demon, a fost chiar bărbat uneori, din toate astea rezultând un recital de-a dreptul excepţional. Spun asta pentru că nu credeam că o altă voce feminină, cu excepţia Annekei van Giersbergen, mă va face să simt atâta emoţie în faţa unei scene, live. Respect, Beth Hart!”, a povestit pe pagina sa de Facebook Vasile DT Marin de la „Dream Theater România”.

Şi dacă v-am făcut curioşi despre numele mari care vor evolua pe scena din inima Munţilor Vâlcii, de pe Valea Lotrului, să vă mai spunem că astăzi, 19 iulie, evoluează, încă de la ora 16:00, nume precum: The Cockblockers, The Southern Cockroaches, Paul & The Blue Workers, Tomaselli All Stars, Khalif Wailin' Walter, Diana Rein şi Ana Popovic.