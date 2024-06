Filmul crimei de la hotelul din Capitală. Cum a premeditat bărbatul să o ucidă pe fata de 17 de ani. Mărturia mamei Alexandrei VIDEO+FOTO

Apar noi detalii în cazul crimei oribile, care a avut loc într-un hotel din Sectorul 6, Capitală. Bărbatul de 24 de ani a ademenit-o pe Alexandra, adolescenta de 17 ani, în camera de hotel, iar apoi a ucis-o cu mai multe lovituri de cuțit. După ce a comis fapta, s-a sinucis.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, tânărul de 24 de ani a intrat în camera de hotel împreună cu fata de 17 ani, unde au rămas câteva ore. Cei doi apar în mai multe imagini surprinse de camerele de supraveghere.

Ulterior, spre seară, a plecat singur din camera de hotel, a mers la un hipermarket din zonă de unde a cumpărat un cuțit mare de bucătărie.

Tânărul s-a întors în camera de hotel, unde a comis oribila faptă. Alexandra ar fi vrut să se despartă de bărbatul de 24 de ani, însă acesta nu a fost de acord. Ea ar fi scris pe Facebook că are o relație complicată.

Într-un moment de furie, tânărul a omorât-o cu cinci lovituri de cuțit în gât și torace. După ce și-a dat seama de gravitatea faptei, s-a sinucis. Cei doi tineri au fost găsiți îmbrățișați, pe patul din camera de hotel.

Mărturia tulburătoare mamei Alexandrei: Am văzut copilul meu tăiat

Mama fetei spune că a sunat-o timp de 36 de ore, dar nu a răspuns la telefon.

„O zi și jumătate nu a răspuns telefonul, apoi a sunat Poliția și mi-a spus că fata mea este decedată într-un hotel. Nu am realizat, am zis că nu are cum....mi-a spus că este la IML și să mă duc să îmi iau copilul de acolo. Am ajuns acolo și am văzut copilul meu tăiat, mort, într-un hal fără de hal . (...) Ea i-a spus că nu vrea să mai rămână cu el, că are un prieten și vrea să se despartă”, a povestit mama fetei, pentru Antena 3.

Poliția Capitalei- Secția 20 Poliție a fost sesizată de către o femeie, angajată a unei unități hoteliere din Sectorul 6, în jurul orei 12.00, prin apel 112, cu privire la faptul că într-una dintre spațiile de cazare s-ar afla două persoane, care prezintă urme de agresiune.

„La adresă s-au deplasat polițiști din cadrul subunității și un echipaj de prim-ajutor, care a constatat decesul celor două persoane, un bărbat și o femeie, în vârstă de 24, respectiv 17 ani, ce se aflau într-o cameră a hotelului menționat. În urma cercetării efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că bărbatul în vârstă de 24 de ani a suprimat viața tinerei, după care a procedat la suicid cu un obiect tăietor-înțepător”, a anunțat Poliția.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Omoruri, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Trupurile neînsuflețite au fost transportate la Institutul Național de Medicină Legală, pentru efectuarea necropsie