Care sunt semnele că organismul tău are o inflamație cauzată de alimentație. Dr. Cezar: „Am simțit că mi se înfundă nasul”

Inflamația apare în organism în urma consumului anumitor alimente procesate, iar specialiștii ne spun că trebuie să fim atenți la anumite semnale pe care corpul ni le dă.

Ultimele studii arată alimentele zaharoase la micul dejun, carnea procesată și băuturile îndulcite artificial și cu zahăr ne îmbolnăvesc mai degrabă creierul de boli neurodegenerative, precum scleroza multiplă, demența și boala Parkinson, dar și inima și alte organe.

Semnele că organismul nostru încearcă să respingă aceste alimente apar la scurt timp și trebuie să știm să le identificăm.

Dr. Cezar a identificat glutenul și anumite uleiuri ca fiind potențiali declanșatori.

„Un semn foarte important că avem inflamație în organism, pe care eu îl simt, că se întâmplă și eu să mai greșesc, trec și eu în mediul ăsta social. Ok, am mâncat pizza. Am simțit că mi se înfundă nasul, mi-au crescut mucozitățile, a crescut inflamația. Și asta, pe seară și a doua zi, m-am trezit cu nasul înfundat, zic, opa, am făcut legătura. Stai să vezi tu că nu mai mănânc pizza de acum două luni. În cazul meu, glutenul, dar și, cred că, uleiurile alea. Deci, cele mai nocive lucruri care produc inflamație sunt uleiurile, uleiurile de floare la soarelui, pentru că e presat, prăjit”, a explicat Dr. Cezar într-un clip, pe Facebook.

Dr. Cezar a subliniat importanța conștientizării modului în care alimentele pe care le consumăm ne afectează sănătatea. El sugerează că un post negru sau o dietă ușoară, pentru a vedea cum se schimbă simptomele, ne-ar ajuta.

Sforâitul înseamnă inflamația căilor respiratorii

„Acest proces de coacere, de prăjire, e agresiv. Atunci când mănânc o pâine cu maia, nu am aceleași simptome. Deci, mă gândesc că glutenul.. și lumea face pizza, nu stă să facă cu maia pizza, vă dați seama. Brânzeturile, lactatele ar mai putea cauza inflamație, cam asta cred că a fost în cazul meu în situația respectivă. Faceți un post negru, nu mai mâncați nimic o zi sau mâncați ceva foarte lejer să vedeți cum trec simptomele și faceți legături. Luați și un oțet de mere, eventual, uleiul de măsline ajută la decongestionarea căilor aeriene pentru cei care sforâie. Eu îmi dau seama că am greșit când primesc reclamații a doua zi că am sforâit. Deci sforâitul înseamnă inflamația căilor respiratorii și pleacă din intestine”, adaugă Dr. Cezar.

Produse precum băuturi răcoritoare, chipsuri, supe ambalate, nuggets de pui și înghețate, prăjituri, pâine albă, mâncăruri congelate etc. conțin conservanți împotriva mucegaiului sau a bacteriilor, coloranți și arome artificiale, emulgatori care opresc separarea, dar și zahăr, sare și grăsimi.

Vorbim despre un cocktail extrem de toxic cu care ne biciuim organismul zi de zi, fără a ne gândi prea mult la consecințe. Asta, chiar dacă o astfel de dietă ne fură ani buni din viață. Motivul? Aceste alimente creează dependență.