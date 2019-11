Eroii români din Primul Război Mondial, cinstiţi la Ploieşti cu munţi de gunoaie: Administrator: „Este o răzbunare a cetăţenilor fiindcă am sudat poarta“

Într-o fotografie postată pe Facebook de colonel (r.) Remus Macovei, preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Constanţa, se poate vedea cum o parte dintre crucile din Cimitirul Eroilor din Ploieşti sunt acoperite de deşeuri vegetale, dar şi de pungi din plastic şi lumânări topite.

Fotografia, însoţită de textul ”Aşa sunt cinstiţi eroii la Ploieşti!”, a stârnit numeroase comentarii care dezaprobă gestul celor care au abandonat gunoaiele în acel spaţiu destinat soldaţilor care au căzut pe câmpul de luptă.

”Ruşine tuturor care au în subordine asemenea monument. Ei şi-au dat viaţa pentru această ţară”, este unul dintre comentariile semnat de Dogaru Dumitru.

”Jenant şi penibil” comentează Dan Botez, un alt cititor dezamăgit de felul în care este administrat Cimitirul Eroilor din Ploieşti.

”Nu, aşa ceva nu am văzut, deşi am colindat aproape nenumărate ţări de pe acest pământ... Ce popor... ce mentalitate, ce lipsă de moral, de respect... O lume în afara lumii normale...”, este comentariul postat de Nicolae Jernoiu, la fotografia publicată de colonelul Remus Macovei pe pagina sa de Faccebook.

”Republica de la Ploieşti a existat o zi. Gunoaiele permanent şi la putere şi în opoziţie. Ruşine administraţiei locale!”, scrie Ion Olteanu.

Situat pe strada Sondelor din Ploieşti (Cartier Vest), cimitirul dedicat eroilor se află în administrarea Garnizoanei Ploieşti. De ceva vreme este un conflict între ploieştenii care au îngropate rude în cimitirul civil ”Bolovani” şi care, pentru a ajunge mai repede la morminte, traversează printre crucile eroilor, lăsând în urmă ceea ce se poate vedea în fotografii.

Contactat telefonic, maiorul Cristian Ciobanu, şeful comenduirii Garnizoanei Ploieşti, a explicat pentru ziarul ”Adevărul” care este motivul pentru care Cimitirul Eroilor a ajuns să fie transformat într-o ghenă de gunoi.

”Cred că este o răzbunare a cetăţenilor din Ploieşti fiindcă am sudat poarta dinspre strada Sondelor. Ne-au spart şapte lacăte de sub arcadă. Toţi care pleacă din cimitirul civil şi ies prin strada Sondelor aruncă la noi gunoaie. Înainte erau acolo nişte pubele micuţe. Toate, toate erau pline. Toată lumea numai la noi aruncă. Am scos de acolo pubelele şi acum, ca să fie o răzbunare cred, aruncă gunoaie acolo peste eroi” a explicat mariorul Cristian Ciobanu.

Acesta a precizat că s-au făcut demersuri la Bucureşti pentru înfiinţarea unui post de pază şi a unei funcţii de administrator de cimitir militar. Poarta de la intare în cimitirul eroilor a fost încuiată tocmai pentru a se evita ca persoane certate cu bunul simţ să mai poată arunca deşeurile peste mormintele soldaţilor, dar nici această măsură nu a fost suficientă. Intrarea a fost forţată, iar acum se poate intra din nou pe acolo. Ploieştenii civili preferă să scurteze drumul până în cimitirul ”Bolovani”, trecând printre crucile soldaţilor eroi şi lăsând în urmă dezastru.