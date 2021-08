Prima femeie din România care a câştigat un meci de box la Jocurile Olimpice. „La 12-13 ani a început să-şi caute de lucru ca să aibă din ce trăi”

Multiplă campioană naţională, Maria Claudia Nechita a reuşit reuşit calificarea la Jocurile Olimpice Tokyo, după ce în cadrul Turneului preolimpic de box de la Paris a învins-o pe campioana mondială din 2018 nemţoaica Ornella Wahner, după care, în sferturile de finală s-a impus fără probleme în faţa reprezentantei Turciei Aycan Guldagi.

"Am simţit că am scăpat-o printre degete"

Argeşeanca este prima femeie din România care a câştigat un meci de box la Jocurile Olimpice.

"Acum sunt bine, deşi îmi doream foarte mult medalia olimpică şi am simţit că am scăpat-o printre degete. Am acceptat că atât am putut în momentul acelea. Eu sunt o fire foarte puternică şi încrezătoare, ştiu că de acum începe parcursul meu. Am răbdare pentru viitor şi cu siguranţă vor veni şi rezultatelor. Nu renunţ până nu voi câştiga o medalie olimpică. Ştiu că pot!”, a spus pugilista Maria Claudia Nechita, miercuri, c

d a fost premiată de conducerea CJ Argeş.

"Eşti o luptătoare şi asta va fi cheia succesului tău"

Maria Claudia Nechita a fost felicitată pentru performanţa de a se califica la Olimpiadă, pentru rezultatul obţinut, dar şi pentru numeroasele trofee obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale şi a primit din partea C.J. Argeş “Placheta de excelenţă”, La rândul său, sportiva i-a înmânat vicepreşedintelui C.J. Argeş o pereche de mănuşi de box pe care s-a semnat "Boxeriţa".

"Eu cred că lumea trebuie să ştie care ne sunt valorile, trebuie să conştientizeze eforturile pe care le faceţi. Am fost alături şi am trăit împreună cu tine toate momentele de la Jocurile Olimpice. Sunt convins că, pentru tine, lucrurile bune de acum încolo vor apărea (...). Te asigurăm că, atunci când ne vei cere sprijinul, vom face tot posibilul să ţi-l oferim”, i-a transmis vicepreşedintele Consiliului Judeţean Argeş, Adrian Dumitru Bughiu.

Maria Claudia a avut parte şi de o surpriză: un mesaj video de la Campionul Mondial la Box, Huston 1999, Crinu Olteanu: “Bună Claudia! Vreau şi eu să te felicit pentru parcursul de la Jocurile Olimpice. Găsesc că este o performanţă extraordinară. Ştiu că eşti o luptătoare şi asta va fi cheia succesului tău pe mai departe pentru rezultatele pe care ţi le doreşti şi pentru o medalie la Jocurile Olimpice viitoare”.

"Se ducea la câmp, la cosit, la spart lemne"

Maria Claudia Nechita a început boxul la CS Muscel Câmpulung, sub îndrumarea antrenorului Gheorghe Vlad, iar apoi a fost legitimată la CSA Steaua Bucureşti. Mai mult, povestea ei de viaţă este cu adevărat impresionantă.

Crescută de bunica ei, sportiva a luat de mică viaţa în piept şi a fost nevoită să muncească de la o vârstă fragedă pentru a se putea întreţine.

„Mi-a povestit că, pe la 12-13 ani, a început să-şi caute de lucru ca să aibă din ce trăi. Se ducea la câmp, la cosit, la spart lemne. Mama ei a plecat să-şi trăiască viaţa, iar pe Claudia a crescut-o bunica, la Câmpulung Muscel, unde a şi descoperit boxul”, a povestit antrenorul ei, Adrian Lăcătuş.

Cei 10 ani de antrenamente, zi de zi, chiar şi de sărbători, au dat roade, Maria Claudia Nechita a reprezentat România la Jocurile Olimpice.

