EXCLUSIV. Ce spun experţii despre minorul care a lovit cu sălbăticie un alt tânăr: „Este violent prin natura lui“

Poliţia Argeş a deschis deja un dosar pentru lovire şi alte violenţe, precum şi pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, după ce a intrat în posesia unui film în care un minor de 14 ani îl loveşte cu pumnul în faţă pe un alt băiat şi îl lasă să zacă pe jos într-un parc aflat în apropiere de centrul Piteştiului.

Conform filmării făcute publice de ziarulargesul.ro, la un moment dat victima îi spune agresorului că trebuie să ajungă acasă să înveţe, însă agresorul, ce poartă o cagulă, îl blochează şi îl loveşte cu violenţă în faţă. Tânărul cade secerat la pământ, apoi agresorul îi spune prietenului care filmase scena: ”Hai să mergem”.

Agresorul, cunoscut sub porecla ”Raffa”, are 14 ani şi a fost reţinut pe 7 februarie pentru 24 de ore, procurorii stabilind ulterior, pe 8 februarie, ca acesta să fie cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile.

”Fiind minor, răspunderea penală este condiţionată de determinarea discernământului. Se va întruni în perioada următoare o comisie care să analizeze dacă agresorul minor a avut sau nu discernământ”, au precizat surse judiciare pentru ”Adevărul”, explicând astfel de ce agresorul va fi cercetat în libertate şi nu în arest.

Au fost făcute mai multe speculaţii legat de motivul agresiunii violente. ”Adevărul” a aflat cauza acestui gest violent: gelozia. Agresorul şi victima nu erau colegi de clasă, însă se cunoşteau şi erau îndrăgostiţi de aceeaşi fată.

Surse apropiate anchetei au precizat că victima a avut şi noroc atunci când a căzut pe asfalt ca urmare a pumnului primit în faţă, deoarece în conflicte similare precum cel de la Piteşti o asemenea lovitură a fost cauzatoare de moarte.

Agresorul are un comportament violent de mai mult timp, fiind implicat în mai multe incidente asemănătoare în ultimele luni.

”Agresorul din acest caz este violent prin natura lui, are o atitudine nepotrivită. Măsura reţinerii minorului pentru 24 de ore a fost una preventivă. Astfel de comportamente violente trebuie ţinute sub control. Iar minorii tentaţi să comită asemenea fapte similare, trebuie să înţeleagă că un asemenea comportament poate avea repercusiuni urâte. Nu e plăcut să îţi petrece noaptea în arest”, au declarat aceleaşi surse judiciare pentru ”Adevărul”.

Mai trebuie precizat că pe 7 februarie, minorul bătut a fost cu familia la Serviciul de Medicină Legală Argeş. Iar acestuia i s-a eliberat un certificat medico-legal ce atestă că are nevoie de opt zile de îngrijiri medicale.

Pentru fapta sa, agresorul riscă până la cinci ani de închisoare.

Vă mai recomandăm şi:

Firea: Agresorii care încalcă ordinele de protecţie vor fi ţinuţi departe de victime cu ajutorul a 15 mii de brăţări electronice

Lucian Bode, despre implementarea brăţării electronice pentru agresori: Proiectul pilot se va desfăşura pe 4 ani