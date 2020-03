Mămica umilită după ce a refuzat să cotizeze la cadourile învăţătoarei, a păţit la fel şi cu părinţii din clasa copilului mai mare. "Nu e normalitate"

Mama unei fetiţe din clasa pregătitoare şi a unei adolescente din clasa a Vlll, ambele la Şcoala generală Nicolae Bălcescu din Oradea, Mihaela Ichim este, la rându-i, profesor de limbă franceză la Liceul Constantin Şerban din oraşul Aleşd.

"Sunt cadru didactic şi am observat că în ultima perioadă opinia publică este extrem de defavorabilă la adresa noastră, a educaţiei din România în general. Consider că părinţii, prin ceea ce fac, de multe ori, sunt responsabili pentru degradarea imaginii noastre. Pentru că nu este normal să se facă lucrurile astea. Lucrurile se pot face şi altfel, nu doar stând cu mâna întinsă în faţa părinţilor. Avem proiecte europene, avem ONG-uri, sponsorizări, bani de la primării", a declarat Mihaela Ichim pentru adevarul.ro.

Orădeanca se referă la mesajele deplasate care i-au fost transmise pe aplicaţia WhatsApp de părinţii celorlalţi copii din clasa pregătitoare în care învaţă fiica ei mai mică, şi care i-au cerut să îşi mute copilul din clasă, după ce a refuzat să contribuie la cadoul învăţătoarei şi la achiziţionarea de perdele respectiv a unui alfabetar.

"Nu este normal, altu dă banul, altul nu", "să vă găsiţi altă clasă unde nu este nevoie", "recomandarea mea este să se mute", sunt doar câteva din mesajele primite de femeie.

Mihaela Ichim, care a postat pe contul său de Facebook respectiva conversaţie susţine că atitudinea acestor părinţi o consideră deranjantă, pentru că nu este pentru prima dată când are de suferit pentru principiile ei.

"Mi s-a părut prea mult. Nu e normal. Eu mai am o fetiţă în clasa a Vlll-a iar la începutul lunii februarie am fost scoasă de pe grupul de Whattsapp al părinţilor din acea clasă pentru acelaşi motiv, adică am refuzat să dau bani la şcoală. Nu nu am comentat în niciun fel gestul lor. La fetiţa cea mică au fost reacţii şi înainte de Crăciun, doar că nu atât de virulente. S-aucerut bani pentru un mic cadou, pentru învăţătoare, şi pacheţele pentru copii. Le-am spus că pentru copii, nicio problemă, dar pentru învăţătoare nu, refuz. Au fost comentarii răutăcioase şi atunci, dar nu ca şi acum", spune Ichim.

Învăţătoarea, spune tot ea, nu a impus nimic, nu a solicitat nimic părinţilor, aceştia din urmă fiind care insistă să cheltuie banii proprii. "E o dorinţă a părinţilor ca elevii să beneficieze de condiţii cât mai bune, dar trebuie să accepte că nu aceasta e normalitatea în şcoala noastră", zice Ichim.

La discuţii

Cert este gestul său nu a rămas fără urmări Directorul şcolii a chemat-o, marţi, la o întâlnire, la care a fost prezent şi reprezentantul Primăriei Oradea în Consiliul de administraţie a şcolii. "Mi s-a adus la cunoştinţă că am adus prejudicii grave imaginii şcolii pentru că am citat numele şcolii şi pentru că niciun reprezentant legal al instituţiei de învăţământ nu a cerut bani părinţilor, ci părinţii s-au mobilizat, sub formă de donaţii. Eu le-am spus că nu a fost niciun atac la adresa şcolii, ci doar la adresa părinţilor şi a atitudinii pe care au avut-o", zice Ichim. Femeia a lăsat, la rândul ei, o solicitare conducerii şcolii, cerând să se soluţioneze problema atitudinii pe care o iau părinţii faţă de cei care refuză să dea bani.