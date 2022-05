Robotica în slujba medicinei. Tratament revoluţionar disponibil la Iaşi, pentru bolnavii de Parkinson

În urmă cu zece ani, aceste intervenţii nu ar fi fost posibile, chiar dacă tehnologia ar fi existat, asta pentru că oamenii din sistem nu erau pregătiţi nici mental, nici la nivel practic şi teoretic, subliniază conf. univ. dr. Lucian Eva. „Avem cele mai moderne tehnologii posibile în neurochirurgia de astăzi. Mental vorbind, medicii sunt pregătiţi astăzi să poată procesa o asemenea informaţie. Acum 10 ani vorbeam de Gamma Knife ca despre ceva SF – ştiam că există, dar nu ştiam exact ce face“.

Până la prima intervenţie de acest tip la Iaşi mai trebuie obţinut un singur aviz. Până a ajunge în acest punct, a fost nevoie de mult timp şi de multă energie, dar mai ales de răbdare cu birocraţia.

„Dificultatea a fost să conving oamenii responsabili de aceste avize că această tehnologie este cu adevărat benefică pentru pacienţi. De multe ori am vrut să renunţ, dar eu iubesc oamenii. Şi mi-am zis că dacă nu o fac eu, nu o să o facă nimeni. Şi nu am fost singur. Au fost lângă mine oameni care au înţeles cât de important este acest proiect“, mai spune medicul Lucian Eva.

Spitalele din Olanda, asemenea mallurilor

Tot de la medicul ieşean aflăm cum arată clinicile din Olanda unde se efectuează astfel de intervenţii.

„Când am intrat prima dată într-un spital în Olanda, am crezut că am intrat într-un mall. Pe holurile de intrare în acel spital erau magazine, cafenele, pacienţi cu perfuzii care mâncau o salată sau discutau cu familia. În serviciul de Gamma Knife am văzut pacienţi la cravată şi costum, stând de vorbă cu medicul care era îmbrăcat lejer. Toată lumea cu feţele zâmbitoare. Este întrebat cum vrea să stea pe acea masă de intervenţie, dacă vrea sau nu vrea să asculte muzică, dacă vrea să vizioneze un film. Apoi se realizează acea iradiere de câteva zeci de minute sau o oră, apoi mai stă jumătate de oră pentru supraveghere şi pleacă acasă“, specifică dr. Lucian Eva.

Vă recomandăm să citiţi şi: