Pacientul care a primit ultima şansă la un spital din Iaşi. „Am venit de la 450 de km în condiţiile în care am două hernii de disc şi două proteze“ VIDEO

Un pacient din Constanţa a primit ultima şansă de a trăi normal, la Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” din Iaşi. El a mai făcut şase operaţii pe coloană în alte spitale din ţară.

Acum avea nevoie de o stabilizare în zona lombară şi numai la Iaşi o putea face cu precizie şi în siguranţă.

„Ultima şansă într-un sistem de stat, pentru că în sistemul privat mai am şase operaţii de hernie de disc făcute în Constanţa şi în Bucureşti. Asta era singura posibilitate, pentru că e singurul robot din ţară şi atunci era nevoie de şuruburi, de stabilizare în şuruburi. Nu aveam unde să le fac, doar în sistem privat, unde nu-mi puteam permite. Am venit de la 450 de km, în condiţiile în care am două hernii de disc şi două proteze”, spune Ion Necruşel, pacient în vârstă de 62 de ani, Constanţa.

Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. N. Oblu” din Iaşi este singura unitate medicală publică din România care face chirurgie robotică sau neurochirurgie spinală navigată.

„Avem posibilitatea, datorită tehnologiei achiziţionate în ultimii ani, să introducem şurubul la nivelul coloanei, indiferent de segmentul acesteia, utilizând ultimele sisteme de neuronavigaţie şi imagistică intraoperatorie existente în lume la ora actuală. Este un exemplu în şcoală, dacă doriţi, acest caz”, spune medicul Lucian Eva, managerul Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. dr. Nicolae Oblu” Iaşi.

Un reper pentru întreaga ţară

Peste 2.000 de pacienţi din ţară şi din străinătate, cu patologii complicate, care au fost refuzaţi de spitalele din ţară, au fost trataţi până acum în unitatea medicală din Iaşi.

„Medicii din Spitalul de Neurochirurgie Iaşi au ajuns un reper pentru întreaga ţară, aici fiind tratate cele mai grave cazuri din România. Am primit pacienţi din Bucureşti, Cluj, Timişoara, Hunedoara, Tulcea, Maramureş. Am avut peste 2.000 de pacienţi veniţi atât din străinătate, cât şi din judeţele mari ale ţării care s-au prezentat în unitatea noastră medicală cu tumori grave, malformaţii arterio-venoase cerebrale, malformaţii arterio-cerebrale deosebit de grave, dar şi fracturi complicate de coloană. Vorbim de cazuri grave, cu patologii complicate, pacienţi care au fost refuzaţi de spitalele din ţară. Am avut peste zece cazuri grave din Iordania, Italia, Spania, Republica Moldova sau Ucraina", mai spune medicul Lucian Eva.

SURSA: Facebook/Consiliul Judeţean Iaşi

Vă recomandăm să citiţi şi: