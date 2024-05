Zona montană din Romania care apare pe lista celor mai bune trasee de drumeție pe distanțe lungi din Europa

Munții Apuseni sunt recomandați drept unul dintre cele mai bune obiective cu trasee de drumeție pe distanțe lungi din Europa, potrivit unui material realizat de publicația americană CNN, ce include alte 13 trasee.

Traseul Hyssna, din vestul Suediei, recunoscut pentru frumusețea zonei, deschide lista recomandărilor CNN. Traseul circular, care include o drumeție de 40 de kilometri, trece prin păduri înalte de fagi și oferă posibilitatea de a face o baie răcoritoare în lacul Lilla Hålsjön, unde există un loc dedicat înotului.

Pe traseul Karhunkierros din Finlanda, de 82 de kilometri, se poate face cea mai cunoscută plimbare pe distanțe lungi din Finlanda. Este recomandat să se exploreze vara, când nopțile sunt luminoase și pădurile verzi.

Drumul de coastă al Angliei, numit și Regele Carol al III-lea, începând cu anul 2022, are o distanță de 4.300 de kilometri, dar care poate fi ușor împărțit în secțiuni, cu regiuni de explorat din nord-vest, nord-est, est, sud-est și sud-vest. Aici se pot admira stâncile înalte și abrupte și golfurile superbe din Cornwall sau cerul vast și liniștea adâncă din Suffolk și Norfolk.

Traseul montan din Slovenia, care acoperă aproximativ 616 kilometri, se întinde de la Maribor, în nord-estul țării, până la Ankaran, pe coasta Adriaticii. Acesta poate fi parcurs prin pădurile și mlaștinile virgine din Dealurile Pohorje sau prin Alpii Iulieni, având 49 de refugii montane diferite.

Calea John Muir, Scoția, se întinde de la o coastă la alta, de la Helensburgh, pe Firth of Clyde, până la Dunbar, locul de naștere al lui Muir, pe Firth of Forth. Traseul de 215 kilometri poate fi parcurs în aproximativ 10 zile, trecând prin Parcul Național Loch Lomond și Trossachs și prin unele dintre cele mai puțin apreciate zone rurale din Scoția.

Defileul Vikos și Muntele Gamila, Zagoria, Grecia este recomandat pentru peisajele spectaculoase, fără aglomerație, unde se pot vedea exemplare rare de căprioare sălbatice care țopăie pe pereții stâncilor. Punctul culminant este, fără îndoială, defileul Vikos, care, potrivit Cărții Recordurilor Guinness, este cel mai adânc defileu din lume în raport cu lățimea sa.

Munții Apuseni. „Dealuri maiestuoase și păduri aparent nesfârșite”

Munții Apuseni sunt a șaptea recomandare a publicației americane. Munții Apuseni din vestul României, care fac parte din lanțul Carpaților, oferă o perspectivă asupra unei părți a Europei în care timpul încă se mișcă încet, iar modul de viață este impregnat de tradiție, arată CNN.

După cum notează sursa citată, mergând pe jos printre dealurile maiestuoase și pădurile aparent nesfârșite, se pot vedea șoimii pelerini care se învârt în cerc pe termicele de la înălțime, în timp ce urmele de lupi și urși bruni europeni indică prezența unora dintre cele mai evazive creaturi ale continentului. Much Better Adventures organizează o drumeție de patru zile cu rachete de zăpadă prin regiune în timpul iernii, unde oaspeții se cazează la familii românești și primesc o primire locală adecvată.

Publicația mai recomandă pentru drumeții: Camino Frances, Franța și Spania; Alta Via Uno, Dolomiți, Italia: traseul panoramic Engadine, Elveția: Tour du Mont Blanc, Franța, Italia și Elveția: Rota Vicentina Fishermen's Trail, Portugalia: traseul de drumeție Laugavegur, Islanda și drumul Sheep's Head, Cork, Irlanda.