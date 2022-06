Filmul accidentului tragic de la Iaşi, în care au murit patru muncitori. Care este starea victimelor, după trei zile

Una dintre victimele accidentului petrecut la Iaşi în noaptea de joi spre vineri (16/17 iunie) se află în stare gravă, bărbatul fiind ventilat mecanic. Acesta are mare nevoie de sânge şi va fi operat la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi, având fractură de humerus, iar o altă persoană se află la Ortopedie, cu o evoluţie favorabilă.

Al treilea pacient este la Neurochirurgie, cu traumatism cranio-cerebral. Cel de-al patrulea bărbat se află acasă, fără a necesita îngrijiri medicale suplimentare.

Filmul tragediei petrecute la Iaşi a început joi, 16 iulie, puţin înainte de miezul nopţii, atunci când şoferiţa care urma să devină vinovată pentru moartea a patru persoane a fost văzută de către vecini plecând de acasă sub influenţa băuturilor alcoolice.

Adina Ghirvase (39 ani) s-a urcat la volanul autoturismului Alfa Romeo şi a început să gonească pe străzile oraşului cu viteză extrem de mare, după cum relatează martorii şi după cum se observă pe camerele de supraveghere de pe traseu.

Şoferiţa se îndrepta în trombă pe şoseaua din cartierul Păcurari spre centrul oraşului, fiind la mai puţin de 1 kilometru de Biblioteca Centrală Universitară.

Ajunsă într-o curbă şi cu drumul îngustându-se tot mai mult, femeia a pierdut controlul volanului, s-a izbit de o clădire de pe marginea drumului şi a ricoşat într-un grup de muncitori de la Citadin, firmă din subordinea Primăriei. Aceştia asfaltau în jurul unei guri de canal, astfel de intervenţii făcându-se în general în timpul nopţii, pentru a nu încurca traficul. Zona era semnalizată cu popici specifici, iar girofarul autoutilitarei era aprins, a spus unul dintre supravieţuitori.

Patru muncitori au murit şi alţi patru au fost răniţi în accident, iar imaginile de la faţa locului sunt terifiante. Martorii spun că una dintre victime se târa şi cerea ajutorul celor din jur, spunând că are nevoie de apă şi că nu vrea să moară, pentru că acasă îl aşteaptă copiii.

FOTO: Diana Cimpoeşu / UPU-SMURD Iaşi

Scene teribile

Trei dintre cei patru supravieţuitori se află încă în spital. Cel mai norocos muncitor de la Citadin care se afla la locul accidentului nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Îmi amintesc doar că am căzut, în rest nimic. Nu am conştientizat ce s-a întâmplat. Am auzit când s-a izbit de perete şi apoi a venit spre noi. A fost o fracţiune de secundă, că n-am apucat să fac nimic. Eram exact lângă băieţi, dar un pic mai lateral. Mi-au spus medicii că am scăpat, am avut zile. Dacă e nevoie voi merge să donez sânge pentru ceilalţi colegi”, a declarat bărbatul.

Lăsată să plece acasă, şoferiţa s-a dus apoi la o terasă

Testată cu aparatul etilotest, şoferiţa avea o alcoolemie de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost transportată la spital, pentru investigaţii. Poliţia Iaşi nu pomeneşte de un eventual consum de droguri, în comunicarea oficială.

IPJ Iaşi nu a dat nicio explicaţie despre faptul că şoferiţa a fost lăsată să plece acasă, de la spitalul unde fusese dusă pentru investigaţii medicale. Ea a fost găsită abia spre prânz, când şi-a deschis telefonul şi a răspuns apelurilor poliţiştilor spunându-le că se află pe terasa unui mall din oraş. Aici a fost reţinută de un echipaj de Poliţie, pentru 24 de ore. La scurt timp, Tribunalul Iaşi a decis ca Adina Ghirvase să fie arestată preventiv pentru 30 de zile.

Femeia vinovată de accident are doi copii, unul de 13 ani din prima căsătorie şi altul de 4 ani cu actualul iubit. Cei doi copii au fost luaţi în grijă imediat după accident de către fostul soţ.

În stânga, Adina Ghirvase, şoferiţa vinovată de producerea accidentului / FOTO: ziaruldeiasi.ro

