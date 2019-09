Clipe de coşmar pentru doi ieşeni blocaţi pe o stâncă în Cheile Şugăului-Munticelu. Recomandările jandarmilor montani

Totul s-a întâmplat sâmbătă, 14 septembrie, la ora prânzului, când cei doi, o femeie şi un bărbat, s-au urcat pe o stâncă greu accesibilă şi abruptă de pe traseu, de unde nu şi-au mai putut continua drumul. Unul dintre ei a sunat imediat la 112, cerând ajutor. La faţa locului, au fost trimişi imediat jandarmii montani de la Jandarmeria Neamţ, misiunea de recuperare şi salvare a celor doi durând mai bine de două ore. "Montaniarzii nu au necesitat îngrijiri medicale, doar o singură persoană suferind un atac de panică", se arată în comunicatul Jandarmeriei Neamţ.

Traseul pe care s-au aventurat cei doi ieşeni se numeşte ASTRAGALUS şi este un traseu de aventură pentru pasionaţii de munte şi escaladă, situat în Rezervaţia Naturală Cheile Şugăului-Munticelu. Aflate în apropierea Cheilor Bicazului, mai exact la intrarea în satul Bicaz, Cheile Şugăului au o lungime de peste 200 de metri, iar distanţa dintre masive este foarte mică, fiind porţiuni chiar de un metru.

Traseul, cunoscut sub numele Via Ferrata ASTRAGALUS, a fost inaugurat în iunie 2017. Este un proiect realizat la iniţiativa alpinistului Ticu Lăcătuşu şi cuprinde în total cinci trasee de căţărare pe pereţi de stâncă. Aare o lungime totală de 700 de metri dus-întors, din care 400 de metri de secţiune de mică dificultate şi 200 de metri de dificultate medie. Peretele de stâncă are o înălţime de aproximativ 170 de metri, cu plecare de la cota 730 de metri şi sosire la cota 900 de metri, pe vârful Turnul Mare.

După incidentul cu cei doi ieşeni rămaşi blocaţi pe o stâncă de pe acest traseu, Jandarmeria Neamţ le recomandă pasionaţilor de escaladă ca „pe lângă echipamentul adecvat pe care trebuie să-l deţină, să fie pregătiţi atât fizic, cât şi psihic pentru a depăşi astfel de situaţii".