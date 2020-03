Cele mai amuzante bancuri despre maimuţe. Ce păţeşte o primată care râde de leul prins în capcană

– Unde e maimuţa aia?! De o jumătate de oră am trimis-o să-mi aducă un tigru şi nici acu, nu s-a întors!





– Vai! Nici n-o sa mă crezi! Am coborat să-mi cer scuze!





– Nu, deoarece maimuta n-are bani!





La care maimuţa încalecă pe volan şi începe să conducă…





care se căsătoreşte şi 20 de ani trăieşte ca măgar. Apoi, va avea copii şi va trăi 15 ani ca un câine, păzind casă şi mâncând resturile de la familia sa. Apoi, la vârste înaintate, îşi trăieşte ultimii 10 ani ca maimuţa, se va purta ca un idiot şi îşi va distra nepoţii.





- Uite, draga mea, e foarte simplu: Eu îţi vorbesc despre familia mea, iar tatăl tău despre a lui!





– Cei frumoşi – în stânga, iar cei deştepţi – în dreapta.Toate animalele s-au despărţit, numai maimuţa a rămas pe loc.– Tu ce faci? – o întreabă leul.– Eu ce să fac, să mă rup în două?– Daţi-mi o maimuţă C, vă rog.Vânzătorul se duce la o cuşcă mai dosnică, scoate o maimuţă afară, îi pune lesa, o înmânează cumpărătorului, după care spune:– Vă costă 5.000 dolari!Cumpărătorul plăteşte şi pleacă.Turistul, mirat, îl întreabă pe vânzător.– De ce maimuţa aia era aşa de scumpă? Văd aici şi exemplare mai ieftine.Vânzătorul răspunde:– Păi, tipul ăla de maimuţă, ştie să programeze în C, scoate cod foarte compact, fără bug-uri… etc.– Dar acolo mai văd că aveţi de vânzare o maimuţă care costă 10.000 dolari! Asta ce mai ştie să facă?– Păi, maimuţa aia ştie să programeze în C++, Visual C++, şi ştie şi ceva Java.– Dar aceea care costă 50.000 dolari, ce mai ştie? Costă mai mult decât celelalte două la un loc.– Sincer să fiu nu am văzut-o să facă ceva, dar celelalte maimuţe o numesc: Project ManagerPlimbându-se el liniştit vede un tigru îndreptându-se în goană spre el, cu intenţia clară să-l mănânce.Câinele se gândeşte:– Auleu, am încurcat-o! Ăsta mă haleşte!Dar imediat vede nişte oase pe jos.Se aşează pe burtă şi începe să roadă oasele, cu spatele la tigru.Chiar înainte ca tigrul să sară, câinele exclamă satisfăcut, frecându-se pe burtă:– Mmm, ce delicios tigrul ăsta! Oare or mai fi şi alţii pe aici?!Auzind spusele câinelui, tigrul se opreşte din salt şi, înfricoşat se prelinge pe lângă copaci luând distanţă gândind:– A fost cât p’aci! Câinele aproape că m-a dat gata!O maimuţă care a urmărit scena dintr-un copac, sperând să se pună bine cu tigrul, fuge după acesta ca să-i povestească înşelătoria.Câinele nostru o vede cum pleacă după tigru.Maimuţa îl ajunge pe tigru din urmă şi-i spune toată tărăşenia.Tigrul, înecat de furie zice:– Urcă în spinarea mea şi vei vedea ce îi voi face nemernicului de câine!Acum câinele vede tigrul cu maimuţa în cârcă şi se gândeşte:– Ei, cum o mai scot la capăt de data asta?!Dar în loc să fugă se întoarce cu spatele la atacatori prefăcându-se că nu i-a văzut.Şi,… când aceştia au fost destul de aproape să-l audă, ziceAlături creştea un copac.Pe ramura acestui copac sărea o maimuţă şi tot se bucura:– Ei, gata, pisică rea ce eşti! Ghearele pentru mărgele, dinţii pentru bijuterii, blana pentru covor, capul pe perete, aşa îţi trebuie!Şi aşa vreo jumătate de oră. Dar ramura se rupe şi maimuţa căzu alături de leu:-Soldat, ce caută maimuţa asta aici?-Să trăiţi, am găsit-o pe stradă.-Du-o imediat la Grădină Zoologică.-Imediat, să trăiţi.Peste câteva ore colonelul se plimbă prin parc, când vede soldatul cu maimuţa de mână.-Soldat, parcă am spus să duci maimuţa la Grădină Zoologică.-Raportez, să trăiţi, că am dus-o la Zoo, la cofetărie şi acum o duc la film.Cum stătea el acolo, o maimuţă iese dintre fiarele distorsionate şi sare de colo colo.Poliţistul priveşte în jos la maimuţă şi gândeşte cu voce tare:– Mi-aş dori să poţi vorbi.Maimuţa se uită la poliţist şi clatină din cap în sus şi în jos. Uimit, poliţistul continuă cu voce tare;– Poţi înţelege ceea ce spun?Din nou, maimuţa clatină din cap, în sus şi în jos.– Ei bine, ai văzut ce s-a întâmplat?– Da – a făcut semn din nou maimuţa.– Ce s-a întâmplat?Maimuţa ia o sticlă goală de bere şi o duce la gură.– Au băut? a întrebat poliţistul.– Da, confirmă din nou maimuţa.– Ce altceva?Maimuţa ia un chiştoc de ţigară şi-l duce la gură.– Au fumat şi marijuana?– Da, mişcă din nou capul afirmativ maimuţa.– Vrei să spui că stăpânii tăi au băut şi au fumat înainte de accident?– Da, confirmă din cap maimuţa.– Şi tu ce făceai în timpul ăsta?– Tu eşti un măgar. Va trebui să cari într-una greutăţi pe spatele tău de dimineaţă până seara. Vei mânca iarbă şi nu vei fi prea deştept. Şi vei trăi 50 de ani.Măgarul spuse:– Să trăiesc aşa 50 de ani e mult prea mult, Doamne! Nu mă lăsa să trăiesc mai mult de 30 de ani!Şi a fost aşa. Apoi, Domnul a făcut câinele şi îi zise:– Tu eşti un câine! Tu vei veghea bunurile oamenilor şi vei fi prietenul lor cel mai bun. Vei mânca resturile de la masa oamenilor şi vei trăi 25 de ani.Câinele zise:– Aşa o viaţă 25 de ani e prea mult, Doamne! Nu-mi da mai mult de 10 ani.Şi a fost aşa. După care Dumnezeu a creat maimuţa şi i-a zis:– Tu eşti o maimuţă! Vei sări din pom în pom şi te vei purta ca un idiot. Vei fi hazlie şi vei trăi 20 de ani.Maimuţa zise:– Doamne! 20 de ani ca un clovn e prea mult. Te rog, nu-mi da mai mult de 10 ani.Şi a fost aşa. La urma Dumnezeu a creat omul şi i-a zis:– Eşti singura făptură cu raţiune. O vei folosi să îmblânzeşti animale şi să cultivi plante. Vei stăpâni pământul şi vei trăi 20 de ani.Omul zise:– Doamne, 20 de ani, prea puţin! Dă-mi, Doamne, cei 20 de ani care i-a refuzat măgarul, cei 15 ai câinelui şi cei 10 ai maimuţei. Şi aşa a făcut Dumnezeu că omul trăieşte 20 de ani ca om, după- Cum au apărut oamenii?Mama îi răspunde:- Dumnezeu i-a creat pe Adam şi pe Eva, ei au avut copii, şi aşa s-a format rasa umană.Două zile mai târziu, fetiţa îi pune aceeaşi întrebare tatălui. El răspunde:- Cu mulţi ani în urmă erau maimute. Şi au început să evolueze până au ajuns la fiinţele umane pe care le vezi astăzi.Copila confuză se întoarce la maică-sa şi-i zice:- Mamă, cum se face că tu zici că rasa umana a fost creată de Dumnezeu, iar tata zice că a evoluat din maimuţe?Cele din vârful copacului se uită în jos şi văd doar feţe zâmbitoare.Cele de mai jos se uită în sus şi văd fundurile celorlalte.