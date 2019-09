Vedeta TV care a stârnit controverse după şedinţa foto sexy la mormântul lui Arsenie Boca: „Erau 40 de grade. Dumnezeu nu judecă un decolteu“

Pelerinii care ajung la Mănăstirea Prislop sunt puşi să respecte un regulament extrem de strict de vizitare.



Ţinuta decentă este obligatorie, iar femeile care vin să se roage la mormântul duhovnicului Arsenie Boca nu au voie să intre în mănăstire îmbrăcate în pantaloni sau cu fuste scurte, ori cu decolteul la vedere.

La poarta mănăstirii primesc şorţuri cu care să îşi acopere picioarele şi năframe.

Cele care nu respectă regulile de conduită sunt adesea admonestate de măicuţe, care nu le lasă să se apropie de mormântul călugărului sau le cer să părăsească mănăstirea.

Loredana Chivu, o vedetă TV cunoscută în lumea mondenă, a stârnit controverse prin imaginile pe care le-a publicat pe paginile sale de socializare, care o înfăţişează în ipostaze provocatoare, în mijlocul pelerinilor veniţi la mormântul lui Arsenie Boca.

„Mi-a ajutat Dumnezeu sa ajung din nou în locul unde îmi găsesc liniştea şi alinarea. Doamna ajută la toată lumea!”, a scris „asistenta tv” alături de fotografiile în care şi-a expus decolteul şi posteriorul.

Gestul său nu a scăpat de criticile internauţilor, care i-au cerut să nu mai vină la Mănăstirea Prislop, îmbrăcată indecent. „Vezi că ai ajuns la ţanc şi îmbrăcată perfect, pentru că într-una dintre chilii se pozează pentru PlayBoy!”, a scris unul dintre aceştia. „Loredana, ştim că eşti credincioasă mai ales operaţiilor estetice. Poţi să mergi şi la doctori să te rogi la ei pentru cum arăţi”, a fost un alt comentariu.



„Să mă ierte Dumnezeu, dar cât de penibil este să îţi ridici popoul într-un loc sfânt pentru poze cu decolteu, cu nesimţire şi fără neruşinare”, i-a scris un alt internaut. „Dacă tot zici că eşti cât de cât credincioasă, ar fi trebuit să ştii că nu ai voie cu siliconul pe afară. Lipsă de respect!”,a fost un alt comentariu.



Fotografii: Loredana Chivu / Facebook.

Loredana Chivu le-a cerut însă celor care o critică să fie umili. „Erau 40 de grade. Am avut o rochie lungă şi un văl pe cap. Dumnezeu mă ştie şi mă iubeşte aşa cum sunt, pentru sufletul meu. Dumnezeu ne iubeşte pe toţi. Nu judecă un decolteu care era doar pe jumătate şi care s-a văzut la plecare, dupa ce am coborât de la Mormântul Sfânt şi după ce am lăsat Acatistul! Nu mai judecaţi, fiţi umili. Dumnezeu ne vede aşa cum suntem!”, a scris asistenta tv, recunoscută pentru imaginile deocheate pe care le publică pe paginile sale de socializare.

