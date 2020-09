VIDEO Răzbunarea unui primar reales: le-a luat banca şi becul de la poartă celor care nu l-au susţinut. „Au minţit că nu am făcut nimic”

Enache Aurel a câştigat alegerile locale din comuna Comana cu 85%. Primarul nu a uitat însă cine nu l-a susţinut în timpul campaniei electorale.

Astfel, după alegeri şi-a trimis oamenii din primărie să ridice o bancă ampnasată în faţa casei unde locuiesc persoane care au făcut campanie pentru un contracandidat.

Imaginile au fost filmate chiar de familia în cauză.

„Le-am luat becul şi banca de la poartă pentru că au mers în fiecare zi, în campanie, din partea unui independent şi au spus că nu am făcut nimic. În satul Vlad Ţepeş am apă, am canal, am terminat de asfaltat toată comuna, cu centuri ocolitoare, am două şcoli noi, am dispensar, am dotări la dispensar, am dotări la şcoli, am parc în mijlocul comunei, am părculeţe la fiecare şcoală în parte, am sală de sport, am teren de fotbal, am iluminat public, am alei pietonale, am băncuţe, şi ei spun că n-am făcut nimic, decât am furat. I-am luat şi eu o bancă şi un bec, o să i le pun la loc, să vadă că am făcut ceva. Am fost ales cu 85%.







Au minţit oamenii că nu am făcut nimic. O să le pun mâine şi banca şi becul la loc, pentru că le-au văzut", a declarat primarul pentru Observator news.





