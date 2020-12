„Secret Santa” în vreme de pandemie, organizat de studenţii seniori ai Universităţii „Dunărea de Jos”

Pentru ca totul să se desfăşoare în deplină siguranţă, cursanţii seniori s-au întâlnit în aer liber, într-un parc din oraşul Galaţi. Şi-au făcut cadouri cărţi, eşarfe, şampanie, bomboane, ornamente de brad şi lucruri pentru casă.

„Am vorbit cu ai mei colegi şi fiecare m-a întrebat dacă nu facem ceva, să ne întâlnim de sfintele Sărbători de Crăciun. Noi suntem membri ai Clubului „Marţea itinerantă” şi obişnuiam să ne vedem în fiecare săptămână, iar la final de an organizam o petrecere cu dans şi o tombolă. Toţi erau dornici să iasă şi să participe la o întâlnire, ca pe vremuri. Aşa mi-a venit ideea acestui Secret Santa! Eu am adus turta dulce, fiecare a cumpărat un cadou pentru un coleg şi a scris o felicitare de An Nou, felicitările fiind aduse de colega noastră Mirela Panaite. A fost o bucurie mare, am simţit cu toţii spiritul de sărbătoare. A fost o scurtă întâlnire, în aer li-ber, cu mască, păstrând distanţarea, fără îmbrăţişări, ca să nu fie probleme, însă fiecare a simţit-o ca pe un mare dar”, a povestit Roxana Băcanu, organizatoarea evenimentului.

Universitatea Vârstei a treia (U3A) este un proiect iniţiat în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi care aşează în centrul acţiunilor sale seniorii. Construit după un model de origine franceză, proiectul a fost derulat pentru prima dată în România la Galaţi, fiind adaptat spaţiului cultural şi academic naţional.

Din cauza pandemiei COVID-19, seniorii Universităţii Dunărea de Jos au desfăşurat, anul acesta, cursurile online.

