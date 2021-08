Mort de beat, un şofer român a intrat cu TIR-ul într-o benzinărie din Italia după ce a adormit la volan

Accidentul s-a produs într-o zonă de staţionare din provincia Verona, de-a lungul şoselei care leagă ieşirea San Bonifacio – Soave de drumul provincial 38 Porcilana, la aproximativ un kilometru de sensul giratoriu de pe drumul regional 11.

De acolo, Marco, un camionagiu italian, de 34 de ani, angajat al unei companii de transport din Veneţia, urma să plece în cursă la volanul TIR-ului său Scania. Vorbea cu un prieten la telefon când a observat, în oglinda retrovizoare, cum un alt camion merge în zig-zag.

„În spatele meu, la vreo cincizeci de metri, am văzut un camion albastru apropiindu-se de parapetul metalic de pe marginea drumului. Am crezut că şoferul era distras sau nu se simţea bine. Eram la telefon, am avut timp doar să-l rog pe colegul cu care vorbeam la telefon să îi spună soţiei mele că o iubesc”, a declarat Marco pentru publicaţia larena.it.

În urmărirea autotrenului

Realizând că TIR-ul albastru poate provoca un grav accident de circulaţie, italianul a sunat la Poliţie, după care a pornit în urmărirea autotrenului care rula haotic.

„Doar cu un alt camion aveam şanse să opresc un astfel de vehicul, altfel nu aş fi putut face nimic”, explică Marco. Când a ajuns la sensul giratoriu Grena, a văzut cum TIR-ul albastru întoarce spre Arcole.

„Omul acela m-a făcut să-mi risc viaţa şi era un pericol imens pentru oricine. Când l-am văzut îndreptându-se spre o benzinărie, m-am gândit cum aş putea să-l opresc”, continuă povestea şoferul italian.

A adormit la volan

Între timp, autotrenul îşi continua cursa nebună. A lovit separatorul de benzi, apoi a intrat în benzinărie. Italianul s-a ţinut după el şi, în momentul în care vehiculul albastru se îndrepta spre o cisternă plină cu gaz metan, şi-a aşezat camionul în faţa lui, de-a curmezişul, evitând astfel producerea unei tragedii.

În drumul său haotic, TIR-ul albastru a lovit o pompă de benzină şi un şofer care alimenta. Declaraţiile lui Marco sunt probate atât de camerele de supraveghere ale staţiei peco, cât şi de cele suprinse de camera de bord a camionului.

Alcoolemie de 2,13 mg alcool pur în aerul expirat

Câteva clipe mai târziu, la faţa locului şi-au făcut apariţia şi carabinierii. Iniţial, poliţiştii au crezut că şoferul TIR-ului albastru, un cetăţean român, are o problemă de sănătate, pentru că l-au găsit pe bărbat cu capul pe volan.

Doar că, în momentul în care au deschis uşa cabinei, din interior a ieşit un puternic miros de alcool. Şoferul efectiv adormise cu capul pe volan. Testat cu aparatul alcooltest, rezultatul a fost de 2,13 mg alcool pur în aerul expirat, o valoare uriaşă. Poliţiştii i-au suspendat românului permisul, deschizând şi dosar penal pe numele acestuia.

„Fără intervenţia lui Marco, se putea produce un dezastru, pentru că această staţie de alimentare este una dintre cele mai mari din provincie, are multe cisterne pline cu gaz metan, GPL şi benzină. Consecinţele după o posibilă explozie sunt de neimaginat”, au declarat agenţii din San Bonifacio.

