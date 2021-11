Medic, despre post: „Este demonstrat că un repaos alimentar de 24 de ore aduce multe beneficii asupra organismului“

Dr. Alexandru Nechifor susţine că o perioadă de post ajută organismul din foarte multe puncte de vedere, dar cel mai important, reduce riscul apariţiei bolilor cronice. O alimentaţie corectă în post, care să conţină vitamine, minerale, proteine vegetale, fibre, dar şi somnul suficient, expunerea la soare, au efecte pozitive asupra organismului.

WEEKEND ADEVĂRUL: Ce trebuie să facem pentru a ne păstra imunitatea bună în perioada postului?

Dr. Alexandru Nechifor: Sistemul imunitar nu are nevoie să fie întărit, el funcţionează la parametri optimi dacă sunt asigurate toate condiţiile necesare. Alimentaţia echilibrată, expunerea la soare, activitatea fizică regulată şi somnul de bună calitate sunt suficiente. Dacă avem parte de toate acestea, cu siguranţă postul ne poate fi de ajutor. Acum în funcţie de fiecare persoană trebuie adaptat ca perioadă. Pentru ca nu toată lumea poate duce un post de 40 de zile, este necesar sa corelăm cu starea de sănătate, vârsta şi activitatea fizică.

- Avem nevoie de vitamine şi minerale care să ne ajute să contracarăm efectele neplăcute ale temperaturilor ridicate?

De vitamine şi minerale avem nevoie în fiecare zi, indiferent de perioada anului. Evident că în perioada mai rece şi în perioada în care ziua este ceva mai scurtă putem avea o uşoară carenţă de vitamina D. Apoi, atât cât se mai poate trebuie să consumăm fructe şi legume proaspete pentru că asigură necesarul de vitamine hidrosolubile (Vitaminele din Grupul B, Vitamina C)

- Ca medic, recomandaţi postul?

Da, chiar recomand pentru cei care pot susţine un post de lungă durată să o facă dacă starea de sănătate le permite acest lucru. Ajută organismul din foarte multe puncte de vedere, dar cel mai important este că reduce riscul apariţiei bolilor cronice.

- Este recomandată o perioadă de post din punct de vedere al alimentelor de origine animală- grase?

Da, deşi suntem organisme omnivore, este util ca din când în când să luăm o pauză de la alimentele de origine animală, mai ales că în ultimul timp le consumăm mult în exces. Despre alcool ştiţi bine că recomand o cantitate cât mai mică cu putinţă, deloc dacă se poate. Despre fumat, singura recomandare este ca persoanele care fac acest lucru să renunţe la acest viciu.

- Potrivit unui studiu publicat recent în New England Journal of Medicine, un repaos alimentar de 18 ore ar reduce tensiunea şi ar ţine sub control problemele de greutate. Ce părere aveţi despre acest studiu?

Există mai multe studii în acestă direcţie, chiar personal sunt implicat într-un astfel de studiu. Până acum este demonstrat că un repaos alimentar de 24 de ore (post negru) aduce multe beneficii asupra organismului uman. În schimb acest gen de post nu trebuie sa fie facut foarte des, pentru ca poate căpăta valenţe negative, o dată sau de două ori pe lună este suficient.

- Pacienţii cu afecţiuni digestive pot ţine post?

Depinde de afecţiune, toţi cei care se cunosc cu anumite patologii, indiferent de natura lor, este recomandat să ceară sfatul unui medic pentru a nu agrava afecţiunea preexistentă.

- Cum ar trebui să facem trecerea de la alimentaţia vegetariană din post, la cea de origine animală, având în vedere că urmează Sărbătorile?

Aici avem o tradiţie negativă. După ce am făcut un bine organismului, îl dăm brusc peste cap în timpul Sărbătorilor. Trecerea la alimentaţia prepost trebuie să fie una treptată, fără să folosim ca adjuvant alcoolul. Trebuie să reţinem că anulăm în câteva ore tot binele fizic, psihic şi spiritual pe care l-am făcut, şi umplem camerele de gardă ale spitalelor, în loc să ne bucurăm de momentele petrecute cu cei apropiaţi.

- Recomandaţi să ţină post pacienţii COVID sau cei care sunt în recuperare post COVID?

Depinde de forma de manifestare a bolii. Pentru cei cu manifestări minime, nu cred că este o problemă. În schimb cei care fac forme medii şi severe nu ar trebui privaţi nici o clipă de alimentaţia diversificată. Ca recuperare post Covid, încă sunt studii în curs, dar personal cred că o perioadă scurtă de timp (3-5 zile) poate ajuta la scăderea inflamaţiei şi regenerarea mai rapidă a ţesuturilor afectate. Evident sub îndrumarea unui medic şi alături de un program de recuperare ce conţine obligatoriu exerciţiu fizic.

