Jurnalistul Victor Ciutacu o suspectează pe Simona Halep că a încălcat legea izolării: „Vigilenta presă... nu vede“

Victor Ciutacu a publicat pe pagina sa de Facebook următorul mesaj:





"Vigilenta presă românească se întoarce cu spatele şi nu vede. La 7 (ŞAPTE) zile după ce anunţă infectarea şi izolarea, marea campioană iese cu iubitul în inspecţie pe şantier. După ce apar pozele în Cancan, la 9 (NOUĂ) zile după acelaşi anunţ, marea campioană trage o poză de PR, în ţoale de (pe) stradă printre costumele de apicultori, la Matei Balş şi se declară vindecată", a scris Ciutacu.

Jurnalistul a ironizat-o pe Simona Halep şi mai precizat că nu înţelege de ce în cazul campionilor nu se respectă legea. "Pentru cetăţenii normali ai României, legea prevede obligativitatea izolării vreme de 14 (PAIŞPE) zile. Marii campioni au organisme mai robuste şi se vindecă mai repede. La ei, cu excepţia lui Ilie Năstase, legile nu se pun. Iar ştirea propriu-zisă nu există în presa românească; doar în cea internaţională...P.S. În ce a constat implicarea admirabilelor cadre de la Matei Balş în cazul pacientei în izolare. Se asigură, la cerere, în cazul marilor campioni, asistenţă medicală la domiciliu?", a mai scris Victor Ciutacu.

Jurnalistul a recunoscut, totuşi, că nu a văzut analizele sportivei. "S-o fi infectat, nu neg, că nu i-am văzut analizele, da' nu s-a mai putut ţine în casă. or strânge-o spaţiile mici... mă întreb doar dacă e imună la aplicarea legii şi dacă poţi să comanzi doctori de la Matei Balş ca pizza prin Glovo. retoric, ca prostu', da' o fac", a mai comentat Ciutacu.

Nu este prima dată când Victor Ciutacu o ironizează pe Simona Halep. Atunci când t enismena româncă a fost înfrântă la Australian Open 2016 de chinezoaica Shuai Zhang care era pe locul 133 WTA, Ciutacu a scris tot pe pagina sa de socializare: "Băi, nu ştiu, am, aşa, o stare subită de linişte. Am aflat că domnişoara Halep a avut o infecţie stomacală acum câteva săptămâni şi mi-am dat seama că nu-i vina ei că a pierdut. Poate vă întrebaţi de ce m-am liniştit. Şi e normal s-o faceţi, la fel cum e firesc să vă răspund. Mi-era teamă să nu fie de vină tot tendonul ăla nenorocit...".