Interlopul Vadik Gigi Zavera care s-a bătut în centrul Craiovei pentru supremaţie, reţinut într-un dosar privind infracţiuni informatice

1O percheziţii domiciliare au avut loc astăzi în Craiova la mai multe persoane suspectate de infracţiuni informatice. Printre suspecţi se află şi interlopul Vadik Gigi Zavera care a fost reţinut pentru 24 de ore, iar mâine va fi prezentat în faţa instanţei cu propunerea de arestare preventivă.

Vadik Gigi Zavera zis Gigioc este suspectat că împreună cu alte trei persoane ar fi falsificat carduri în Mexic.

S-a bătut pentru supremaţie

Interlopul Gigi Vadik Zavera zis Gigioc şi alţi 12 inculpaţi au fost trimişi anul trecut în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj pentru fapte cu consecinţe deosebit de grave.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au precizat că au probat 16 conflicte stradale în care au fost implicaţi membrii grupării „Frăţia“. Ultimul scandal a avut loc pe data de 4-5 noiembrie 2016, în barul ON OFF din Craiova, iar interlopii s-au bătut pentru supremaţie cu cu săbii, cuţite, ţevi. Anchetatorii au finalizat cercetările şi au pus sub acuzare 13 inculpaţi printre care se numără Ioneluş Cimpoeru zis Ion Luptătoru, Florinel Barbu zis Skială, Sorin Stelian Flutur zis Bobo; Cătălin Viorel Tudor zis Fluture, Marian Irinel Coandă zis Charlie, Cristian Marian Vlădescu zis Ventura, Alexandru Grigore Băloiu zis Gore, Cantemir Ştefan Mitre zis Fane Vitamină, Gigel Roşianu, Ion Ilie zis Ilie Puşcărie; Fănel Trandafir zis Cimino şi Marian Gabriel Gîrniţă, subofiţer în cadrul IPJ Dolj.