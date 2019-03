VIDEO Urmărire în trafic şi focuri de armă. Un recidivist, liberat condiţionat, a refuzat să oprească la semnalele poliţiei

Incidentul s-a produs vineri, 15 martie, în jurul orei 9.30, în municipiul Constanţa.

O patrulă din cadrul Secţiei 2 Poliţie a observat, pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, la intersecţie cu strada Portiţei un autoturism, care a refuzat să oprească la semnalele regulamentare de oprire şi a încercat să fugă.

Poliţiştii au plecat în urmărirea suspectului. În timp ce conducea cu viteză, pe strada Răsuri, a lovit 5 autoturisme, dintre care 2 aflate în mers şi 3 staţionate.

„Ajungând pe strada Izvor, conducătorul autoturismului a oprit şi a abandonat maşina, încercând să fugă. Poliţiştii au trecut la urmărirea acestuia care, ajungând în dreptul unui imobil, a încercat să intre în curtea casei, moment în care, pentru ca nu a răspuns la somaţiile legale efectuate, unul dintre poliţişti a executat un foc de armă în plan vertical, nefiind înregistrate victime”, spun cei de la IPJ Constanţa.

Tânărul a fost imobilizat, iar în urma cercetărilor, poliţiştii au descoperit faptul ca acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule si, de asemenea, numerele de înmatriculare ale autoturismului sunt expirate din noiembrie 2018.

Pe numele bărbatului in varsta de 27 de ani a fost întocmit un dosar de cercetare penala. In cauza se efectuează cercetări cu autorul in stare de reţinere.

Se pare că bărbatul a fost liberat condiţionat din închisoare pe data de 28 ianuarie. A fost condamnat la 5 ani cu executare pentru săvârşirea infracţiunilor de furt, conducere fără permis si constituire de grup infracţional organizat.

Pe aceeaşi temă:

Băuturi alcoolice contrafăcute şi ţigări netimbrate, descoperite de poliţişti în timpul unor percheziţii

Maşină de poliţie lovită de un autobuz al Regiei de Transport. Un poliţist a fost accidentat

Elevă de 13 ani, agresată de o colegă. Fata a ajuns la spital

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: