O bibliotecară a murit infectată cu SARS-CoV-2. Avea doar 49 de ani

„Colega noastră, Claudia Cincă a pierdut lupta cu virusul, după o grea suferinţă. Un suflet tânăr a plecat prea repede dintre noi. Condoleanţe familiei îndoliate!

Vei rămâne în amintirea noastră! Odihnă veşnică, Claudia!“, au anunţat reprezentanţii Bibliotecii I.N. Roman.

Mesajele de condoleanţe nu se mai opresc:

„O veste fulgeratoare, trista si dureros de nedreapta am aflat azi dimineata, colega noastra, CLAUDIA CINCA de la Catalogare din Biblioteca Judeteana Constanta s-a stins spre durerea familiei si a noastra , a colegilor. Condoleante familei greu incercate ! Amintire frumoasa pentru toti cei care am cunoscut-o ! Dumnezeu s-o odihneasca ! Georgeta Petre - Bibliotecar pensionar “

„Claudia, Dumnezeu să te odihnească în pace, te ştiu de micuţă, probabil că te ai întâlnit cu părinţii tăi, oameni deosebiţi care ca şi tine au plecat mult prea devreme!Nu găsesc cuvintele să exprim regretul şi cred că orice cuvânt este de prisos!“

„Claudia rămâne în sufletul, în gândurile noastre. Să îi păstrăm amintirea luminoasă! Odihnă veşnică! “