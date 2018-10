Călugăr, profesor de muzică, acuzat că a furat imagini cu elevii care se dezbrăcau înainte de ora de sport. A minţit ca să obţină filmarea chiar de Ziua Educaţiei

Un nou scandal zguduie Arhiepiscopia Tomisului. Unul dintre arhidiaconii IPS Teodosie, călugăr la Catedrala Arhiepiscopală şi profesor de muzică de la Şcoala Generală nr. 39 „Nicolae Tonitza“ din Constanţa este acuzat că a furat imagini cu elevi în timp ce aceştia se dezbrăcau în sala de clasă pregătindu-se pentru ora de Educaţie Fizică.

Profesorul Ciprian Savin (numele de călugăr este Calinic) este în acelaşi timp şi călugăr în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, având calitatea de arhidiacon. Călugărul a furat aceste imagini cu elevii din serverul instituţiei unde sunt stocate imaginile de pe camerele de supraveghere. A pătruns acolo folosindu-se de o minciună, spune conducerea şcolii, care a făcut şi o sesizare la Poliţie.

După ce a filmat cu telefonul mobil acele imagini, călugărul le-a postat pe contul său de Facebook, cel mai probabil din greşeală. Între timp el şi-a şters contul de Facebook.

„Marţi, când am aflat nebunia asta, am vorbit cu el şi am decis că cel mai bine este să nu fie la catedră şi-a făcut o cerere de concediu fără plată. Am activat comisia de disciplină, care în clipa asta a suspendat ancheta, deoarece el este în concediu”, a declarat profesoara Nicoleta Bercaru, directoarea şcolii.

„Pe data de 5 octombrie, de Ziua Educaţiei, a venit la doamna informatician şi i-a spus că a vorbit cu doamna director adjunct şi că trebuie să intre acolo (în sala serverului) că trebuie să-şi caute pe camere, că şi-a pierdut stick-ul pe care avea lucrarea de doctorat”, povesteşte directoarea Bercaru modul în care călugărul profesor a ajuns în faţa imaginilor cu elevii.

IPJ Constanţa a deschis o anchetă şi urmează să stabilească încadrarea faptei, în cazul în care se va dovedi că este vorba despre diseminare de imagini cu caracter pornografic, dosarul va fi investigat de cei de la Crimă Organizată.

Arhiepiscopul Teodosie alături de călugărul arhidiacon Calinic FOTO FB Arhiepisopia Tomisului

„La data de 11 octombrie a.c, in jurul orei 17.30, la Secţia 4 Poliţie Constanţa a fost depusă o sesizare din partea conducerii Şcolii Generale Nr 39 Nicolae Tonitza, prin care am fost informaţi că un cadru didactic titular ar fi intrat în posesia unor imagini de pe camerele de supraveghere ale şcolii (eleve ce se pregăteau pentru ora de educaţie fizică), iar ulterior le-ar fi postat pe o reţea de socializare. În momentul de faţă politiştii constănţeni efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a producerii faptei şi luarea măsurilor legale în consecinţă”, adaugă IPJ Constanţa.

Bărbatul slujeşte la Catedrala Arhiepiscopiei Tomisului, care are statut de mănăstire. El locuieşte în Palatul Arhiepiscopal. Totodată, are şi cursuri de muzică la Şcoala 39.

„Urmare a celor întâmplate nu mai slujeşte în Arhiepiscopia Tomisului”, ne-a transmis Eugen Tănăsescu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului.

El a precizat că preotului i s-a interzis să mai slujească, iar dacă vor apărea date noi poate fi deferit Consistoriului monahal. „Deocamdată şi noi suntem surprinşi. Era apreciat pentru activitatea lui muzicală frumoasă. Nu ne-am fi aşteptat la asemenea faptă. Aşteptăm şi noi explicaţii din partea lui, ca să ştim ce e de făcut“, a mai spus Tănăsescu.

Pe aceeaşi temă:

VIDEO Credincioşi certaţi pentru că au plecat din biserică la citirea mesajului BOR despre referendum: „Dacă nu mergi la vot, nu eşti creştin ortodox“

Soborul preoţilor cu dosare penale de la vârful Arhiepiscopiei Tomisului. Consilierul lui Teodosie care a reclamat că o enoriaşă a profitat sexual de el

Preot, consilier al Arhiepiscopului Teodosie, condamnat pentru conducere sub influenţa alcoolului

Preotul Eugen Tănăsescu se întreabă după dezastrul la referendum: „De ce nu ne-a auzit poporul“?

Preotul traficant de etnobotanice, eliberat înainte de termen din închisoare, după ce a scris două cărţi în detenţie