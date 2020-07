Afaceriştii de la Polaris, trimişi în judecată de DNA. De ce sunt acuzaţi

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a trei inculpaţi persoane fizice cărora nu le mai precizează numele, precum şi a societăţii Polaris M Holding SRL.

Aceştia sunt acuzaţi astfel:



„două persoane fizice, la data faptelor asociaţi în cadrul S.C. Polaris M Holding S.R.L., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

- evaziune fiscală,

- delapidare,



persoană fizică, la data faptelor administrator, ulterior preşedinte al consiliului de administraţie al societăţii Polaris M Holding, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

- evaziune fiscală,

- complicitate la delapidare,



S.C. Polaris M Holding S.R.L., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.“



În rechizitoriul întocmit, procurorii arată că în perioada 2006 – 2017, principala sursă de venituri a societăţii Polaris M Holding S.R.L. a reprezentat-o executarea contractului de salubrizare încheiat cu primăria municipiului Constanţa.

„Pentru executarea acestor servicii, firma respectivă ar fi practicat tarife supraevaluate (împrejurare care a făcut obiectul unui alt dosar penal, trimis în judecată – vezi comunicat nr. 1934/VIII/3 din 9 decembrie 2015), fapt ce ar fi dus la acumularea unor venituri foarte mari de către societatea Polaris M Holding (în jur de 1 milion de euro lunar).

Menţinerea unei astfel de situaţii ar fi dus la achitarea, către bugetul de stat, a unor taxe foarte mari (TVA şi impozit pe profit).

În consecinţă, cei trei inculpaţi, în calităţile menţionate mai sus, ar fi decis să înregistreze în contabilitatea societăţii cheltuieli fictive prin care să diminueze valoarea obligaţiilor SC Polaris M Holding către bugetul de stat şi, totodată, să transfere din firmă sume importante de bani, pe care cei doi asociaţi să şi le însuşească ulterior.

Concret, în perioada decembrie 2006 – februarie 2017, societatea ar fi încheiat relaţii comerciale fictive cu alte 10 firme (dintre care şapte firme controlate de inculpaţi) şi ar fi înregistrat în contabilitate mai multe facturi emise pentru „serviciile” respective. Cheltuielile fictive înregistrate ar fi vizat presupuse achiziţii de studii şi consultanţă ori presupuse plăţi ale unor chirii pentru maşini, utilaje şi imobile.

Prin aceste activităţi societatea Polaris M Holding s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale către stat în sumă totală de 32.647.878,53 lei (18.982.418,04 lei TVA şi 13.665.460,50 lei impozit pe profit).

De asemenea, urmare a aceloraşi demersuri, cei doi asociaţi în cadrul S.C. Polaris M Holding S.R.L şi-ar fi însuşit sume de bani din patrimoniul acestei firme totalizând 62.535.751 lei“, menţionează DNA într-un comunicat de presă remis joi, 23 iulie.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ce aparţin inculpaţilor.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 109.366.887,90 de lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanţa, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

DNA mai face precizarea că acesta o continuare a dosarului în care au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea, pentru 24 de ore, începând cu data de 3 octombrie 2017, a inculpaţilor Eduard Stelian Martin, asociat al S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L şi ulterior şi administrator al acestei societăţi, şi Marcel Daniel Banaga, administrator, ulterior preşedinte al consiliului de administraţie al societăţii Polaris M Holding, ambii pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

În ordonanţa procurorilor se arată în perioada 2006 - 2017, principala sursă de venituri a societăţii Polaris M Holding a reprezentat-o executarea contractului de salubrizare încheiat cu municipiul Constanţa.

Pentru executarea serviciilor de salubrizare, societatea Polaris M Holding a încasat tarife supraevaluate (împrejurare care a făcut obiectul unui alt dosar penal, trimis în judecată – vezi comunicat nr. 1934/VIII/3 din 9 decembrie 2015).

Acest fapt a dus la acumularea unor venituri foarte mari de către societatea Polaris, neafectate de cheltuieli corespunzătoare (societatea Polaris M Holding încasa sume importante de la Primăria mun. Constanţa - în jur de 1 milion de euro lunar - în vreme ce cheltuielile reale aferente salubrizării prestate erau mult mai mici). Menţinerea unei astfel de situaţii ar fi dus la achitarea, către bugetul de stat, a unor taxe foarte mari (TVA şi impozit pe profit).

În consecinţă, asociaţii şi conducerea societăţii Polaris M Holding au decis să înregistreze cheltuieli fictive prin care să diminueze valoarea obligaţiilor societăţii Polaris M Holding către bugetul de stat şi, totodată, să transfere din societatea Polaris M Holding sume importante de bani.

Concret, în perioada decembrie 2006 – februarie 2017, în calitate de asociat al societăţii Polaris M Holding şi ulterior şi administrator al acestei societăţi, inculpatului Martin Eduard Stelian a decis ca societatea să încheie relaţii comerciale fictive cu alte nouă firme (dintre care şase firme controlate de asociaţii societăţii Polaris M Holding) şi să înregistreze în contabilitatea societăţii Polaris M Holding facturile emise pentru servicii fictive prestate de aceste societăţi.

Cheltuielile fictive înregistrate au vizat presupuse achiziţii de studii şi consultanţă, ori presupusa plată a unor chirii pentru maşini şi utilaje.

Prin aceste activităţi societatea Polaris M Holding s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale către stat în sumă totală de 32.647.878,53 lei (18.982.418,04 lei TVA şi 13.665.460,50 lei impozit pe profit).

În aceeaşi perioadă, inculpatul Banaga Marcel Daniel, în calitate de administrator, ulterior preşedinte al consiliului de administraţie al societăţii Polaris M Holding, şi apoi consilier al administratorului Martin Eduard Stelian, a pus în aplicare decizia asociaţilor societăţii, între care şi Martin Eduard Stelian, ca societatea să încheie relaţii comerciale fictive cu cele nouă firme.

Inculpaţilor li s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

La data de 4 octombrie 2017, inculpaţii MARTIN EDUARD STELIAN şi BANAGA MARCEL DANIEL urmează să fie prezentaţi Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Amintim că, anterior, inculpatul MARTIN EDUARD STELIAN a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie (comunicat nr. 1934/VIII/3 din 9 decembrie 2015)“, sublinia DNA la acea vreme.

