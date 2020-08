Radu Ghelmez, atac virulent la adresa regizorului Cristi Puiu. „Nimeni nu are un cec în alb pentru a spune prostii în public”

Regizorul Cristi Puiu a fost luat la ţintă după ce a sugerat că autorităţile exagerează atunci când le impun oamenilor obligativitatea purtării măştilor chiar şi în spaţiile deschise. Un val de critici s-a abătut asupra artistului, acuzat că le dă apă la moară celor care nu sunt de acord cu măsurile autorităţilor.

Printre cei care l-au luat în colimator pe Puiu se află şi Radu Ghelmez. Într-un mesaj postat pe Facebook, Ghelmez nu ascunde, încă din start, că aplaudă faptul că artistul este contestat şi pus la zid. În vizunea sa, afirmaţiile lui Cristi Puiu nu sunt altceva decât „prostii”.

„Daca ce pateste acuma Cristi Puiu se cheama cancel culture, sa stiti ca eu aplaud din primul rand. Prea multe voci prajite am lasat atatia ani sa emita prostii in spatiul public fara nicio consecinta. Fara nicio consecinta pentru ei, ca pentru noi sunt consecinte destule si le platim zi de zi. Suntem pe primul loc in Europa la recolta de COVID? Cum suna asta? O avea vreo legatura cu "blandetea" si "ingaduinta" cu care toleram tot felul de purici, steers si, iata, ni se cere acum, si pe Puiu? Nu credeti ca e cazul sa incepem sa facem ceva sau, macar, sa zicem ceva?

e un regizor, e artist, mi se zice... asa, si? Ce daca e artist? Iti da asta vreo licenta sa vorbesti fara sa gandesti? De ce putem pretinde unei vanzatoare de la supermarket sa respecte regulile de igiena si sa ne protejeze sanatatea, dar unui regizor tre sa ii lasam libertatea de a fi prost pe scena? Care e logica din spatele acestei ipocrizii? Ce alte profesii mai sunt exceptate de la regulile bunului simt in discursul public? Noi, contabilii, putem sa ne urcam pe scena si sa declamam ca pamantul e plat sau tre sa regizam un film inainte?

are o cariera impresionanta, nu poti sa o distrugi asa mi se zice... de ce nu? De ce n-am putea? De ce ne-ar pasa noua mai mult de cariera lui Cristi Puiu decat ii pasa lui Cristi Puiu? Ca, daca ar fi tinut intr-adevar la cariera sa, poate ca era mai inteligent din partea lui sa nu ne faca pe toti in bloc niste vaci proaste si obediente, nu? A tinut sa ne spuna de la obraz ca suntem toti niste prosti, desi banuiesc ca ii era clar ca vom raspunde, deci si-a asumat consecintele. De ce nu le-ar plati daca si le-a asumat? Asa o fi, suntem niste vaci proaste cum crede Puiu pentru ca purtam masca atunci cand ni se cere. Eh, pai daca suntem vaci proaste, sa nu se mire ca nu ii gustam arta fina. Sau o gustam (nu e cazul meu), dar nu suficient cat sa permitem discursuri toxice pe scena unui festival de film fara a reactiona negativ in cor.

e vorba de libertatea de expresie, mi se zice... nu, nu e. Puiu are toata libertatea sa zica ce prostii ii trec prin cap. Din cate am vazut eu, aceasta libertate nu i-a fost incalcata nici de organizatori, nici de stat, nici de public, de nimeni. La fel, si eu am libertatea de expresie sa ii comunic ca, daca tacea, regizor ramanea. Libertatea de exprimare este fix atat: libertatea de a te exprima. Nu presupune nicidecum absenta consecintelor sociale pentru ceea ce exprimi. Ai vrut sa ne zici ce crezi despre noi de la microfon si ne-ai zis, gratie libertatii castigate, intr-adevar, prin sacrificiul martirilor din '89. Si tot datorita acelor sacrificii din '89 avem si noi libertatea de a iti raspunde public cum credem de cuviinta. Ce e nedemocratic sau neprincipial aici?

nimeni nu are un cec alb pentru spus prostii in public. Nimeni. Indiferent de pozitie, educatie, cariera, profesie, admiratori sau bani. Nimeni! Asa arata o societate sanatoasa, iar eu aplaud din primul rand vazand cum incepem, timid, sa ne insanatosim”, e mesajul postat de Ghelmez.

Ce s-a întâmplat

Reacţia lui Ghelmez vine după ce cunoscutul regizor a luat cuvântul înaintea proiecţiei filmului Malkrong, vineri seară, la TIFF. Cristi Puiu a apărut în faţa spectatorilor cu masca în mână şi le-a vorbit despre ceea ce el consideră că reprezintă un abuz şi o decizie absurdă a autorităţilor, obligativitatea purtării măştilor inclusiv în spaţiile deschise. Puiu a dat asigurări că a utilizat şi va utiliza întotdeauna masca în spaţiile închise, că va respecta distanţarea socială şi orice măsuri menite să limiteze răspândirea Covid-19, însă s-a arătat consternat de decizia autorităţilor locale din Cluj, care au impus măştile şi în aer liber. Reputatul regizor a făcut o legătură între abuzurile la care erau supuşi oamenii înainte de 1989 şi ceea ce se întâmplă acum. Deşi publicul, care de asemenea a respectat măsurile de distanţare, l-a aplaudat, Puiu a fost criticat şi ironizat pe reţelele de socializare. Numeroase voci au considerat că artistul a instigat publicul la nerespectarea măsurilor luate de autorităţi, iar ironiile sale i-au deranjat pe unii internauţi. Discursul artistului ,Am înţeles că de mâine se poartă mască de protecţie în aer liber la Cluj. Îmi pare rău pentru dumneavoastră. Este un film de 200 minute. Să staţi cu masca pe faţă şi să vă uitaţi la un film de 200 de minute este inuman. Vă rog să plecaţi când simţiţi că trebuie să ieşiţi. Când nu mai suportaţi să plecaţi. Vă rog foarte mult! Dacă dumneavoastră sunteţi astăzi aici şi vă uitaţi la un film este pentru că au existat nişte oameni indisciplinaţi în România în Decembrie ’89 care au spus nu dictaturii. Puterea instalată ar face bine să discute cu oamenii, să intre în dialog, nu să ne tradeze ca pe nişte vite. Există un virus, dar tonul autorităţilor statului este inacceptabil. Oamenii la Cluj sunt disciplinaţi şi atenţi la aceste detalii (n.r. - s-a referit la respectarea măsurilor de distanţare socială), dar ca orice abuz trebuie amendat. Dacă nu o faceţi dumneavoastră, prin vot de această dată, nu o face nimeni. Respect distanţarea socială şi port masca de fiecare dată când intru într-un spaţiu închis, dar dacă mâine o să vă ceară dumneavoastră să mergeţi în mâini, credeţi-mă că o să mergeţi în mâini, pe Eroilor”, a spus Cristi Puiu, în aplauzele asistenţei. Masca a devenit obligatorie la Cluj şi în spaţiile deschise Autorităţile locale din Cluj au instituit obligativitatea purtării măştii de protecţie şi în anumite spaţii libere, la diverse evenimente. Măsura a intrat în vigoare la Cluj începând de sâmbătă, de la ora 00.00. Asta deşi Clujul, unul dintre cele mai mari judeţe ale ţării, nu se află nici printre primele 10 judeţe ca număr de infectări. „CJSU a decis în această seara ca incepând cu data de 8 august 2020, ora 00.00, pe întreg teritoriul judeţului Cluj, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie de către toate persoanele cu vârsta de peste 5 ani, astfel încât să acopere nasul şi gura, la întruniri de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment organizate în spaţii publice deschise, în zone în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje şi adunări cu caracter religios. Orarul de aplicabilitate este 0-24, pe toată durata stării de alertă”, a anunţat prefectul de Cluj, Mircea Abrudean. Culmea este că de pe lista evenimentelor enumerate la care oamenii sunt obligaţi să poiarte măşti lipsesc întrunirile politice, ceea ce poate da naştere unor interpretări şi îi poate face pe clujeni să se simtă discriminaţi. Asta cu atât mai mult cu cât importanţi lideri politici, inclusiv preşedintele României, Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban, dar şi reprezentanţi de marcă ai opoziţiei, precum Marcel Ciolacu, au sfidat regulile şi au apărut fără mască la diverse evenimente, deşi oamenilor de rând le solicitau să poarte întotdeauna masca.

