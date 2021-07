Pedofil recidivist surprins în timp ce molesta un copil. A fost condamnat în trecut la 5 ani de închisoare, dar a făcut doar 3

Un pedofil a fost suprins de o femeie chiar în timp ce agresa o fetiţă în Parcul Expo Transilvania. Femeia a reuşit să surprindă incidentul cu telefonul mobil şi a anunţat Poliţia. Deşi bărbatul s-a făcut nevăzut şi a încercat să fugă, a fost prins în scurt timp şi a fost reţinut de poliţişti.

Femeia care l-a filmat şi l-a dat de gol a povestit cum au decurs lucrurile. „Eram cu băieţelul meu de mână, mergeam către staţia de autobuz. Am trecut pe lângă parc şi l-am văzut pe bărbat că îi ridica fetiţei fusta. Mi s-a părut dubios, însă am trecut mai departe. După câţiva paşi m-am întors, să văd ce fac, pentru că nu mi se părea un comportament normal. În acel moment fetiţa, care are, cred, maxim 10 ani, era dezbrăcată, întinsă pe spate în iarbă, iar el o mângâia pe picioare şi în zona intimă. M-am dus lângă ei şi am strigat «Ce faceţi acolo?». Mi-a răspuns că face fetiţa pipi. Şi am zis: «Păi aşa face un copil pipi? Eu acum chem Poliţia». Mi-am scos telefonul, eram efectiv şocată, el între timp i-a dat fetiţei chiloţeii şi a urcat pe moped. Am apucat însă, să îi fac poze”, a spus ea, pentru stirimed.ro.