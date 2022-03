Cozi kilometrice la benzinăriile din Cluj după zvonuri neconfirmate privind scumpirea benzinei FOTO VIDEO

Miercuri seară, pe mai multe străzi din Cluj-Napoca s-au produs ambuteiaje din cauza cozilor la benzinării, după ce pe diferite grupuri de pe reţelele sociale a apărut zvonul confom căruia preţul motorinei şi al benzinei vor creşte considerabil.

Informaţia nu a fost însă confirmată de către oficialii companiilor care operează benzinării, OMV Petrom sau Mol.

Pe grupul Info Trafic Jud Cluj au apărut mai multe fotografii cu străzi blocate din cauza cozilor la benzinării.

„Pare să fie un atac de panică al consumatorilor, dupa ce de dimineaţă au circulat două mesaje virale pe whatsapp: Unul că de mâine va fi 10 lei litrul. Şi altul, o poză de la o benzinărie Mol din Bihor, cu preţul de 11 lei. N-am putut să verific autenticitatea, dar cineva m-a sunat să-mi spună că e un speculator”, a scris un utilizator al grupului.



Explicaţia patronului ca a vândut benzina cu 11 lei

Miercuri, s-au format cozi uriaşe la benzinăriile din Bihor, şirurile de maşini întinzându-se pe sute de metri la anumite staţii de carburanţi, în condiţiile în care, în ultimele zile, preţurile au crescut constant pe fondul conflictului din Ucraina. Şoferii îşi fac plinul, iar unii au chiar bidoane, în care-şi cumpără combustibil, mai ales că, în judeţ, în municipiile Marghita sau Beiuş, preţurile explodaseră deja: întâi a fost 9 lei pentru ca, după prânz, să fie 11 lei, preţul record fiind înregistrat la o benzinărie din Beiuş, partener Mol.

„Am fost obligat să scumpesc pentru că am cumpărat mai scump. Am cumpărat din depozit carburantul cu 8,6 lei litrul, în condiţiile în care eu până acum la pompă l-am vândut cu 7,6! Mi-au zis că dacă nu-mi convine să nu iau. Şi aşa am o cisternă pe care nu mi-au umplut-o! Mâine va fi şi mai scump, am înţeles că va fi 10 lei litrul", a explicat Daniel Degău, administrator şi unul din patronii firmei Desira Impex, care mai deţine şi două benzinării partenere Rompetrol.

Cozi la benzinăriile din Cluj-Napoca

Nu intraţi în jocul celor care doresc destabilizarea României!

Într-o postare pe Facebook, europarlamentarul Rareş Bogdan atrage atenţia că avem de-a face cu o diversiune.





„Nu intraţi în panică! Deşi preţurile la carburanţi sunt inacceptabil de mari la tot ce depăşeşte 6 lei, ce s-a întâmplat la câteva staţii Mol din Bihor şi un mic operator privat reprezintă cazuri izolate. Nu este o realitate generală care să vă facă să intraţi în panică! Situaţia de la graniţa de Vest a României, nici acolo peste tot, este generată de raţionalizarea consumului în Ungaria, unde staţiile de benzină nu mai stau deschise decât 4 ore pe zi. Preţurile sunt 7.43, 7.55, 7.60, 7.80, respectiv 7.99 la unele staţii PETROM, OMV, Rompetrol, Oskar, NU au sărit de 8 lei, nicidecum nu au ajuns la 11 lei, respectiv la 11.20 decât în câteva staţii din reţeaua Mol din Bihor si la un operator privat mic, cu doar 2 staţii aflate pe graniţă. Vă rog din suflet, fiţi responsabili, NU intraţi în panică! Aveţi încredere! România este protejată şi sigura. Nu întraţi în jocul celor care doresc destabilizarea României!”, a scris Rareş Bogdan.

Reacţia ministrului Energiei

Miercuri seară, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a spus că România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanţi în benzinării.

„Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanţii Rompetrol şi ai OMV Petrom şi am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere şi vor asigura livrările către clienţi. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică şi să stea la cozi. AVEM SUFICIENTE STOCURI!”, a scris Popescu pe Facebook.

Într-o intervenţie telefonică la ProTV, ministrul i-a liniştit pe români şi a dat asigurări certe că preţurile carburanţilor nu vor creşte în niciun caz.

„Am discutat cu cele două mari companii, OMV şi Rompetrol, şi nu există posibilitatea unor creşteri de preţuri speculative. Există garanţii certe că nu vor avea loc aceste majorări de preţuri. Este posibil ca doar în cazul uneia dintre companii să fie vorba despre o creştere de 15 bani pe litru”, a afirmat Virgil Popescu la Pro TV.

