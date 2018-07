Bacalaureat 2018. Absolventă care a luat nota 10: Este un rezultat bun, dar nu mă ajută deloc

Mai mult decât atât, deoarece se pregăteşte pentru Facultatea de Drept din Bucureşti, Andra recunoaşte că media de la bac nu o ajută deloc. “Într-adevăr, este un rezultat bun, dar nu mă ajută deloc. Dau admitere la Drept, la alte materii“, spune adolescenta.

Deşi a avut medii mari la sfârşitul fiecărui an de studiu, Andra Stoica spune că nu a fost nici olimpică, nici prima din clasă sau din şcoală. Reţeta succesului său a fost pregătirea constantă la fiecare materie şi seriozitatea cu care a abordat fiecare situaâie în parte. Deşi ar trebui să intre în vacanţă, să respire uşurată, Andra munceşte în continuare. Se pregăteşte intens pentru a fi admisă la Drept. “Acum plec la Bucureşti, am meditaţii la Economie. La Bacalaureat am fost în emoţii mari, deoarece pusesem accent în toată pregătirea mea pe admiterea la facultate. A fost o presiune destul de mare, stresul şi-a spus cuvântul, dar am reuşit să mă coordonez destul de bine. În ultima lună învăţam, dormeam, dormeam, învăţam”, povesteşte absolventa de 10.

Singură la părinţi, fiica unui poliţist şi a unei asistente medicale din Olteniţa, Andra spune că nu a fost un copil răsfăţat. Nu şi-a dorit să i se ofere totul pe tavă. Ştie că totul se obţine în viaţă prin muncă şi prin forţe proprii. A fost sprijinită întotdeauna de părinţi, au avut încredere în ea, iar performanţa de la examenul de Bacalaureat este o recunoaştere a valorii sale. La examenul de bacalaureat din acest an, două eleve din judeţul Călăraşi au obţinut medie maximă:. Andra Stoica din Olteniţa şi Ecaterina Dumitraşcu din Călăraşi.