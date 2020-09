Cum îşi mituiau „naşii” de la CFR şefii să închidă ochii la supra-controale: „Mai are decât rozeu, dar îi foarte bun”

În ultimele luni, Tribunalul Braşov a validat mai multe acorduri de recunoaştere ale angajaţilor CFR acuzaţi pentru fapte de coruptie. În toate dosarele, inculpaţii au scăpat cu pedepse mici, de câteva luni închisoare cu suspendare. Având în vedere numărul mare de inculpaţi, cercetările procurorilor au durat ani de zile.

Scandalul de corupţie în care au fost implicaţi naşii de la CFR a izbucnit în octombrie 2012. Atunci, procurorii au ridicat pentru audieri 169 de persoane angajate la Regionalele CFR Călători din Bucureşti, Braşov, Cluj, Iaşi şi Craiova, iar dintre acestea 124 au fost propuşi pentru arestare preventivă. În 2014, au fost trimişi în judecată în acest dosar peste 30 de angajaţi ai Regionalei CFR Braşov. Ulterior, în cazul angajaţilor care şi-au recunoscut întru totul faptele, cercetările au fost disjunse.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov au interceptat mai multe convorbiri între conductorii şi şefii de tren prin care se anunţau unii pe alţii despre banii pe care urma să îi ia. Angajaţii CFR erau prudenţi în discuţiile telefonice folosind un limbaj codificat, cu elemente de argou („a cârji”, „chiori”, „colet”, „a încărca trenul”, „a sta cu mortul pe tine” sau „tren bun”).



„Poliţişti din cadrul Biroului de Investigare a Fraudelor - Secţia Regională Poliţie Transporturi Braşov, cu sprijinul IPJ Braşov şi sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, au documentat activitatea infracţională a 13 persoane de sex masculin şi feminin, cu vârste cuprinse între 27 şi 55 de ani, care, în calitate de şefi de tren şi de conductori de tren aparţinând Regionalelor Transport Feroviar de Călători Bucureşti şi Braşov, în perioada ianuarie - aprilie 2012, au pretins şi primit diferite sume de bani de la mai mulţi călători frauduloşi, pentru a le facilita călătoria cu trenul pe diferite rute”, se arată în comunicatul IPJ Braşov. Controlorii de tren sunt acuzaţi că au încasat ilegal sume cuprinse între 3 şi 60 de lei, în funcţie de rută, de la călătorii fără bilete. Aceştia au fost interceptaţi şi cum îi mituiau pe superiori pentru a închide ochii la supra-controale sau pentru a-i scăpa de anchetele interne.

Şase luni de închisoare pentru trei infracţiuni



De anchetă au fost vizaţi nouă inspectori de specialitate („supracontrolorii”). Dintre aceştia, 5 erau angajaţi la Braşov, 3 la Bucureşti şi unul la Cluj Napoca. Aceştia erau mituiţi de subalterni cu bani, băuturi alcoolice sau diverse bunuri (expresoare de cafea sau alte electrocasnice).

Într-unul dintre acordurile de recunoaştere, validate recent de Tribunalul Braşov, unul dintre ”naşi” a fost condamnat la şase luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni şi cumpărare de influenţă. Controlorul a fost acuzat că ”a dat sume de bani sau alte produse necuvenite organelor ierarhic superioare cu scopul de a-i determina pe aceştia să-şi folosească influenţa pe care o avea asupra persoanelor cu atribuţii de control şi cercetare disciplinară pentru a obţine decizii mai favorabile cu privire la cercetările şi cu scopul de a întreţine astfel de relaţii infracţionale cu aceşti”. Astfel, acesta a fost interceptat cum l-a mituit pe un revizor central cu vin, pentru a-şi ajuta un coleg vizat de o anchetă internă:

Inspector supra-control: Da!

Controlor: Să trăiască domnul şef...eu plec cu Galaţiul ălă, 1570, de la Ploieşti la 13:05, la 13:50 e la Bucureşti [...]

Inspector supra-control: Du-te la Griviţa dacă vrei, acolo şi aşteaptă-mă pe undeva..acolo e mai bine.

Controlor: Le iau acolo dacă...că ziceţi...e două sacoşe roşii..că v-am pus 10 de alb şi 5 de roşu şi într-o sacosă galbenă e pentru domnul C. 10 de alb

Inspector supra-controlr: Păi dacă e..ştii ce să faci ? Când ajungi în Gara de Nord...

Controlor: Da...

Inspector supra-control: Hai că-l sun eu şi pe domnul C...şi o să vină cu maşina şi cred că le pui la el în maşină şi iau şi ei al meu de la C.

Inspector supra-control, către un coleg: Bă, zi-i la C., că o să-l sune băiatul ăla de la.. Ploieşti, ştii tu, ăla, ce-am vorbit noi atuncea.., că aduce aduce vinu’.. Pe la 1 şi ceva aduce vinu’.. Să meargă să-l aştepte în Gara de Nord… şi să ieie sacoşa. Şi când vine de aicea, îl sun pe C. să o iau şi eu de la a.. a mea de la el.

La câteva luni distanţă, inspector supra-control şi-a sunat din nou subalternul pentru a-i solicita din nou vin.

Controlor: Ia ziceţi! Ziceaţi ceva de nişte vin?

Inspector supra-control: Da mă. Nişte vin mi-ar trebui.

Controlor: Ăăă, să ştiţi că eu nu am, nu prea am avut anul ăsta, G. mai are decât un rozeu... Dar îi foarte bun, îi bun. Şi fetească din aia neagră care ştiţi că v-am mai dus.

Inspector supra-control.:Da, da, da. Îi bun!

