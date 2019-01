Cavnic, orăşelul din Maramureş renăscut din cenuşa mineritului şi transformat într-o mică perlă a turismului

Puţini dintre cei care au lucrat în minerit s-au reprofilat pe turism, dar cei care au făcut-o s-au dezvoltat frumos. Ana Popescu, o femeie de 57 de ani din Cavnic, spune că de 18 ani se ocupă de propria pensiune, după ce a ieşit din minerit. „Am lucrat în minerit, dar am rămas pe ordonanţă. Soţul a mai rămas până când s-a închis de tot mineritul”, începe ea povestea. Mica lor afacere a început modest, cu casa lor particulară, pe care o ofereau turiştilor.

„Am început cu casa noastră, unde am amenajat iniţial trei camere. Apoi am mai amenajat şi casa bătrânească, unde am făcut o cabană cu două camere”, rememorează ea. În timp, lucrurile au mers din bine în mai bine şi au mai cumpărat un mic motel, care era în faliment. „Banca l-a scos la licitaţie şi noi l-am cumpărat”, mai spune femeia. Pensiunea are bucătărie cu circuit închis. „Nu avem bucătar angajat, noi gătim, noi facem totul. Încercăm, pe cât posibil, să le oferim turiştilor bucate tradiţionale”, mai spune Ana Popescu, proprietara unei pensiuni, acum, cu 14 camere, care oferă turiştilor mai multe facilităţi, printre care saună, bazin cu apă sărată etc. „Termenul de piscină e cam sofisticat. Avem un bazin de trei metri pe trei metri, cu apă sărată, pentru relaxare”, mai spune ea.

„Turismul e unica noastră şansă“

Închiderea mineritului din 2005 a afectat serios economia micului orăşel, care acum încă încearcă să se refacă. „Vă daţi seama că, din 5.000 de locuitori, 4.000 lucrau în mină. Impactul a fost foarte mare. A fost foarte greu, iar turismul este unica noastră şansă”, spune primarul Vladimir Petruţ. Oamenii s-au adaptat încet, încet, astfel că în prezent sunt peste 700 de locuri de cazare în Cavnic. Dar, după cum mai spune edilul, sunt insuficiente pentru turişti.

Peisajul este spectaculos la Cavnic

Cu toate că turismul este în plină ascensiune în Cavnic, toţi cei angrenaţi în acest domeniu se dezvoltă pe forţe proprii, fondurile europene fiind intagibile pentru ei, susţine primarul. Vladimir Petruţ explică de ce. „La noi în zonă nu s-au putut face pe fonduri europene, pentru că suntem oraş cu sub 10.000 de locuitori şi am fost fix în scara aceea greşită, încât nu ne încadram nici la comună, nici la oraş. Dacă nu era aşa, zona ar fi fost mult mai dezvoltată, dar noi am avut handicapul acesta”, mai arată primarul.

Potrivit lui, nu s-au putut asocia nici în Grupuri de Acţiune Locală (GAL-uri), specifice comunelor, iar ca oraş, având sub 10.000 de locuitori, nu s-au încadrat nici aici, pentru a putea accesa fonduri. „E foarte greu aşa, pentru că, pentru a-ţi face o pensiune, ai nevoie de o casă cu minim cinci, şase camere, cu băi, cu sală de recreere. Dar oamenii au făcut doar pe banii lor şi e greu să scoţi din buzunar 100 – 200.000 de euro”, mai arată el.

În localitate există şi două hoteluri, unul cu peste 100 de locuri de cazare, iar altul cu mai puţin de 50.

Oraşul Cavnic se află pe DJ 184, la aproximativ 35 de kilometri de Baia Mare. Cele două zone de schii au mai multe pârtii mai mici sau mai mari, care însumează care însumează o lungime de peste 8.000 de metri şi au toate gradele de dificultate. Se schiază în condiţii bune la pârtiile Roata şi Icoana. Tarifele la instalaţiile de transport pe cablu sunt de 30 de lei pe oră sau 90 de lei pe zi.