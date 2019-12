VIDEO Scandal cu bâte şi ameninţări cu moartea la Arieşeni în ziua de Crăciun. Patru tineri, agresaţi pentru că au trecut cu ATV-ul pe terenul viceprimarului

View this post on Instagram

Nu vorbim aici despre oameni , vorbim despre viceprimarul arieseniului ,cel ce sta in maşina şi îmi calca telefonul atunci când coboară sa îl lovească pe fratele meu după ce fratele lui mi -a dat in cap pentru ca am avut tupeul de a scoate telefonul şi filma cum dansul sparge Atv urile ,blonduţul din imagine este una din încă 5 persoane apărute in altercaţie fiind la fel de revoltat şi pregătit sa atace. Tin sa enţionez atât ,sechestrare ,Ameninţare cu moartea ,lovituri multiple la cap având scris pe foaie eu personal(fractura parietala in urma atacului ) tentativa de omor (6-7 oameni navala peste fratele meu lovindu-l puternic in Zona capului, cervical +tâmple desigur viceprimarul nu lispsea cu picioarele şi pumnii ) şi cel mai important ,motivul fiind tentativa de viol ,pentru ca alt motiv de a leşina iubiţi unor fete şi a începe sa le tragi de geci spunându-le ca nu pleacă nicăieri şi ameninţându-le cu moartea nu văd logic , te poţi crede cine vrei dar nu uita ca eşti un om !