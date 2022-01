Constructorul celui mai mare depozit de deşeuri din Transilvania obţine daune de aproape 1 milion de lei. Suma uriaşă cerută în justiţie

Astfel, asocierea de firme care a construit depozitul ecologic şi staţia de sortare a deşeurilor de la Galda de Jos a obţinut daune de 900.000 de lei, plus TVA, de la Consiliul Judeţean Alba.

Tribunalul Alba a pronunţat pe 20 decembrie 2021 prima hotărâre în precesul prin care Asocierea Porr Construct SRL - Porr Bau GmbH - Entsorga Italia SpA solicită daune totale în valoare de 7.758.529,49 lei.

Hotărârea ar urma să fie contestată de ambele părţi, iar dosarul va fi transferat după motivare la Curtea de Apel Alba Iulia. Cauza a fost înregistrată la Tribunalul Alba în 28 martie 2018. Au fost realizate, în cei aproape trei ani de judecată, un raport de expertiză contabilă şi unul de expertiză geologică.

”(…) Obligă pârâţii la plata către reclamante a sumei de 900.000 de lei, la care se adaugă TVA, reprezentând costuri suplimentare datorate prin raportare la prevederile art. 4.12 Condiţii fizice imprevizibile din cadrul Condiţiile generale ale contractului încheiat între părţi precum şi la plata dobânzii calculată la această sumă potrivit prevederilor art. 14.8 din Condiţiile speciale de contract. Respinge în rest cererea de chemare în judecată”, se precizează în minuta hotărârii de la instanţa de fond.

Asocierea Porr Construct SRL - Porr Bau GmbH - Entsorga Italia SpA a câştigat licitaţia organizată de Consiliul Judeţean şi a derulat investiţia de la Galda de Jos, în valoare de circa 24 de milioane de euro, recepţionată în septembrie 2017.





Reclamanţii au cerut ca banii să fie plătiţi în compensare pentru stabilizarea unui taluz de pământ, care nu ar fi fost prevăzute în proiectul iniţial. În timpul execuţiei lucrărilor au apărut alunecări de teren, fiind nevoie de 46 de ziduri, fundate pe micro-piloţi foraţi la partea de jos şi ancoraţi în partea de sus, ziduri menite să stabilizeze taluzul. În plus, a fost nevoie de un sistem de drenaj care să preia apa.

Lucrarea a prelungit recepţia finală cu câteva luni de zile, iar reprezentanţii constructorului au considerat că a fost determinată de un eveniment imprevizibil, motiv pentru care au solicitat decontarea sumei cheltuite, de către Consiliul Judeţean. Refuzul instituţiei a determinat iniţierea procesului în justiţie.





Investiţia de la Galda de Jos se compune dintr-un depozit ecologic cu o capacitate de aproximativ 543.000 de tone pe an, o staţie de sortare cu o capacitate de 42.000 de tone pe an şi o staţie de tratare mecano-biologică cu o capacitate de peste 65.000 de tone pe an.

Depozitul a fost operaţionalizat în luna mai 2021 şi este concesionat Asocierii RER Vest SA Timişoara - Retim Ecologic Service Oradea, care a câştigat licitaţia organizată de Consiliul Judeţean.