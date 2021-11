STUDIU Cafeaua poate acţiona ca un stimulent la nivelul creierului, ajutând la îmbunătăţirea stării de spirit

Confom acestui sondaj, peste un sfert dintre adulţii din Europa se confruntă cu depresie (28%) şi sentimente accentuate de tristeţe (28%) atunci când orele de lumină într-o zi devin mai puţine.

Sondajul efectuat asupra consumatorilor care a inclus peste 5.000 de adulţi din Marea Britanie, Italia, Finlanda, Germania şi Polonia a arătat şi faptul că pe măsură ce ziua scade, respondenţii devin mai neliniştiţi (21%), li se pare mai dificil să se concentreze (24%), îşi pierd motivaţia de a face mişcare (25%) şi înregistrează o scădere a performanţei sportive (21%).

În lunile mai întunecate şi reci ale anului, unele persoane pot suferi de o stare de spirit scăzută persistentă, pierderea plăcerii sau interesului de a face activităţi curente şi lipsa de energie, cunoscute adesea ca tulburare afectivă sezonieră (TAS). Aceasta apare de obicei toamna şi iarna şi se ameliorează primăvara sau vara.

Conform studiului ştiinţific, măsurile privind stilul de viaţă precum o dietă sănătoasă şi exerciţii regulate fizice sunt cunoscute să contribuie la o mai bună stare de spirit şi bună dispoziţie. De asemenea, cercetările indică şi că un aport regulat de cafea poate conduce la optimizarea majorităţii măsurătorilor cognitive şi celor privind starea de spirit6, timpilor de reacţie şi la sporirea stării de vigilenţă.

Asist. Univ. Giuseppe Grosso, Department of Biomedical and Biotechnological Sciences, School of Medicine, Universitatea Catania, a comentat: "Există dovezi care arată că polifenolii din cafea pot traversa bariera hemato-encefalică, pot exercita efecte anti-neuroinflamatorii şi chiar promova neurogeneza, rezultând astfel într-un risc scăzut de tulburări cognitive şi afective”.

Sondajul a analizat şi obiceiurile de consum de cafea în zilele mai scurte, sugerând că principalul motiv pentru care 29% dintre adulţi au consumat cafea în această perioadă a fost de a se simţi mai energizaţi; 20% au spus că au băut cafea pentru a-şi îmbunătăţi starea de spirit şi emoţiile, în vreme ce 21% au spus că acest lucru i-a ajutat să rămână vigilenţi şi concentraţi.

O analiză a studiilor deja existente a sugerat că un consum de 75mg de cafeină (echivalentul unei ceşti de cafea) la fiecare patru ore poate rezulta într-o tendinţă de bună dispoziţie susţinută pe parcursul zilei. Studii suplimentare au constatat că aroma cafelei poate îmbunătăţi memoria funcţională şi stimula vigilenţa. De asemenea, în alte studii se sugerează că în afară de a consuma cafea pentru a se trezi, oamenii obişnuiesc să o consume şi pentru aspectele sociale pe care le presupune această rutină, pentru a-şi îmbunătăţi puterea de concentrare, precum şi pentru a avea mai multă energie fizică şi a-şi îmbunătăţi starea de spirit.

De asemenea, cafeaua poate acţiona şi ca un stimulent la nivelul creierului: accentuând starea de alertă, menţinând starea de trezire, îmbunătăţind viteza de funcţionare, menţinând vigilenţa şi promovând memoria, care sunt asociate cu atenţia, starea de spirit şi funcţia cognitivă14. Starea de spirit nu este modulată doar de cafeină, ci şi de aşteptarea că un consum de cafeină îmbunătăţeşte dispoziţia şi atenţia.

Celor cărora le lipseşte energia de a face mişcare în timpul iernii le poate fi de ajutor cafeaua. Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) a concluzionat că există o legătură între consumul de cafeină şi o mai bună performanţă în exerciţii de anduranţă (exerciţii aerobice care durează mai mult de 5 minute), capacitatea de anduranţă şi reducerea efortului sau oboselii percepute evaluate în timpul exerciţiilor fizice. Institutul pentru Informaţii Ştiinţifice despre Cafea a lansat, de asemenea, un videoclip care scoate în evidenţă impactul negativ al lunilor de iarnă asupra stării de spirit, precum şi rolul pe care îl poate avea un consum de cafea moderat în îmbunătăţirea acesteia.