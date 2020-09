O altă destinaţie artistică, extrem de apreciată de publicul Romanian Design Week, a fost instalaţia imersivă IQOS World: O nouă perspectivă, de la Combinatul Fondului Plastic.

Parteneriatul dintre IQOS, Qreator by IQOS şi Romanian Design Week reflectă viziunea comună de a schimba lumea prin creativitate, inovaţie şi alegeri sustenabile, precum şi hotărârea companiei Philip Morris, de care aparţin IQOS şi Qreator by IQOS, de a susţine cultura şi, totodată, comunitatea creativă din ţara noastră.

Prin ediţia de anul acesta, organizată în condiţii diferite de precedentele, Romanian Design Week şi partenerii săi, printre care IQOS şi Qreator by IQOS, şi-au propus să evidenţieze modul în care creativitatea şi actul artistic, în general, devin ancore în conturarea unei noi perspective asupra realităţii aflate în continuă schimbare. Timp de 10 zile, reprezentanţi ai industriei creative din România, dar şi publicul iubitor de artă din Bucureşti s-au bucurat de expoziţii, instalaţii interactive şi discuţii pe teme diverse, de la design de produs, la modă şi rolul creativităţii, toate având la bază „CHANGE/ Schimbarea”, tema acestei ediţii a Romanian Design Week, şi modul în care se reflectă aceasta în lucrările incluse în circuitul evenimentului.

„Parteneriatul cu Romanian Design Week ne-a confirmat faptul că industria creativă ne poate fi un tovarăş de nădejde pe drumul nostru către schimbare. Acum zece ani, Philip Morris International a început un amplu proces de inovaţie, care a dus la dezvoltarea unui portofoliu de produse fără fum, iar cinci ani mai târziu, CEO-ul nostru şi-a asumat public misiunea de a înlocui cât mai repede ţigările la nivel global cu alternative mai bune, fundamentate ştiinţific. Schimbarea este, aşadar, în ADN-ul Philip Morris, iar schimbarea nu poate apărea în absenţa creativităţii şi a inovaţiei, care au nevoie de susţinere din partea întregii societăţi. Suntem mândri că am putut fi parteneri cu Romanian Design Week şi sperăm că acest parteneriat va fi unul de durată.”, a declarat Dragoş Bucurenci, Director de Comunicare în cadrul Philip Morris România.

Două dintre principalele atracţii ale ediţiei din acest an a Romanian Design Week au fost instalaţia concept IQOS World: O nouă perspectivă, de la Combinatul Fondului Plastic din Bucureşti, şi seria de expoziţii prezentate în premieră în România, care documentează evoluţia designului din perspective culturale internaţionale, sub numele Design Flags, găzduită de Qreator by IQOS.

Instalaţia concept IQOS World: O nouă perspectivă, o lucrare cu un puternic efect imersiv şi sinestezic, a propus iniţierea unui dialog asupra schimbării şi necesitatea unei noi perspective asupra realităţii. Cuvintele cheie scrise pe fâşii de mătase, muzica relaxantă, într-un joc de lumini şi sunete care au creat o atmosferă suprarealistă – toate acestea au invitat privitorul să mediteze asupra rolului său într-o lume aflată în schimbare şi la alegerile pe care trebuie să le facă pentru un viitor mai bun. În perioada în care a fost expusă, sute de participanţi au urcat treptele turcoaz ale instalaţiei. Popularitatea instalaţiei a fost reflectată şi de conţinutul online creat de vizitatori care a subliniat nevoia publicului de a experimenta astfel de acte artistice.

În acelaşi timp, în centrul capitalei, în spaţiul Qreator by IQOS, cele şapte expoziţii internaţionale din cadrul Design Flags au prezentat evoluţia designului din perspective culturale diverse şi din ţări diferite. Postere stradale din Madrid, care punctează momente importante din istoria oraşului, şi afişe ale Asociaţiei Designerilor Grafici Maghiari au colorat pereţii spaţiului Qreator. Una dintre instalaţiile care a captat interesul publicului a fost Future Food Formula, instalaţia interactivă creată de Chloé Rutzerveld, care ne transpune în anul 2030, când avem libertatea de a ne creşte propriile legume într-un mod personalizat. Universul expoziţional de la Qreator by IQOS a fost completat de colecţiile finaliştilor concursului organizat de Comitetul Olimpic Maghiar pentru uniformele sportivilor ce urmau să participe la Olimpiada de la Tokyo de anul acesta, expoziţia de design de produs Made in CZ / Found in RO, care a inclus obiecte fabricate în Cehoslovacia şi importate în România comunistă, şi de Portugal Normal, o colecţie de obiecte care au potenţialul de a contura o estetică specifică culturii portugheze şi care au intrat deja în memoria colectivă portugheză.

Prin instalaţiile şi expoziţiile cu care au fost prezente în cadrul Romanian Design Week, IQOS şi Qreator by IQOS îşi continuă misiunea de a fi susţinători constanţi ai proiectelor culturale, ai creativităţii şi industriei creative şi ai artiştilor români.

Dacă în 2019, spaţiul Qreator by IQOS a găzduit 327 de evenimente şi a avut 38.790 de vizitatori, iar IQOS a susţinut peste 20 de evenimente cu temă culturală sau creativă, 2020 a însemnat o regândire a evenimentelor cu public, fie mutarea lor în mediul online, fie organizarea în condiţii de protecţie adaptate perioadei prin care trecem. Cele 13 evenimente live (concerte, spectacole de teatru, talk-uri) organizate online sub umbrela Qreator – Home Together Edition au fost vizionate de peste 1.700.000 de persoane, iar comunităţile creative au primit sprijin şi prin proiectele „Acasă la Qreatori” (colaborare cu şapte ilustratori români) şi Qollection (colaborări creative cu designeri în curs de afirmare care se desfăşoară pe întreaga durată a anului 2020). IQOS a fost partener al Galei Gopo, al TIFF şi al seriei de talk-uri organizate de IAA (International Advertising Agency), iar acum s-a alăturat unui proiect de referinţă pentru industria creativă, Romanian Design Week.