Before&after: n-au putut salva nimic din această garsonieră de 45 metri pătraţi şi au înlocuit tot, cu 11.500 euro

Proprietarii, un cuplu tânăr din Bucureşti, au cumpărat această garsonieră de 45 metri pătraţi la finalul anului 2019, cu scopul de a o închiria . Aflată în centrul Bucureştiului, lângă Camera de Comerţ, aceasta era într-o stare avansată de degradare, căci nu mai cunoscuse o zugrăveală de peste 30 de ani. De la început şi-au propus să o renoveze cu investiţie minimă, de 10.000 euro, buget pe care l-au depăşit cu 1500 euro.

Lucrările au început în februarie 2020, dar au fost oprite imediat după ce au fost înlăturate finisajele vechi, odată cu declanşarea pandemiei în România. Lucrările au fost reluate după câteva luni, sub supravegherea arhitectei Alexandra Coman de la Artizone.

O mască din PAL ascunde o ţeavă de încălzire şi o bandă LED.

„Am schimbat instalaţiile electrice şi sanitare, am înlăturat uşile şi am montat geamuri termopan. Practic, nu am mai păstrat nimic din vechea locuinţă", spune Alexandra.

În garsonieră, situată la ultimul etaj, erau infiltraţii de apă majore şi mucegai, iar parchetul era complet distrus. Din păcate, nu a putut fi restaurat, deşi Alexandra şi-a dorit mult să îl salveze, pentru că era din lemn masiv şi avea un aer boem.

Soluţii economice pentru o garsonieră de închiriat

Amenajarea a pornit de la căutarea unor finisaje uşor de întreţinut pentru chiriaşi, la preţuri deloc mari. Arhitecta a ales un parchet laminat pentru cameră şi gresie şi faianţă tip metro pentru baie şi bucătărie, cumpărate de la Leroy Merlin şi BricoDepot. Toate în culori deschise, pentru a da luminozitate şi căldură spaţiului.

În camera principală, Alexandra a reunit două nevoi de bază: conversaţie şi odihnă, prin crearea a două zone distinse (de zi şi de noapte). Separate vizual printr-un paravan din riflaj, acestea au un numitor comun: combinaţia alb-lemn-turcoaz, regăsită în toată garsoniera.

Un alt element care le uneşte este masca din lemn în nuanţa riflajului, montată sus, pe peretele cu patul şi canapeaua. Rolul ei este foarte practic: maschează o ţeavă de încălzire şi o bandă LED. În partea de jos, peretele este finisat cu o fâşie de tapet montat pe orizontal, cumpărat de la Hornbach.

Pe peretele de vizavi cu patul şi canapeaua se află zona media, mobilată cu o comodă alb-gri de la Vivre, şi un dulap de haine de la IKEA. Albul şi griul mobilei sunt animate de draperiile turcoaz, luate din Bucur Obor.

Faianţă cu rosturi colorate

Bucătăria este spaţioasă şi asigură accesul pe balcon. În apropierea uşii care duce spre terasă există o mică zonă de luat masa, mobilată cu piese în stil nordic de la IKEA (masa) şi Vivre (scaunele). Blatul de lucru este în formă de „L”, iar frigiderul este pus într-o nişă, în apropierea zonei de masă. Faianţa este bej, iar chitul de rosturi este maro, pentru a rezista murdăriei.