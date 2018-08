Nimeni nu poate nega faptul că spiritul ceremoniei de nuntă este mai important decât îmbrăcămintea mirelui sau a miresei. Şi totuşi toţi invitaţii vor fi cu privirea la mireasă, la rochia sa albă, iar mirele dacă va fi impecabil va trăi şi el o experienţă într-adevăr minunată, iar în plus va arăta respect pentru soţie şi pentru această ocazie. De aceea pentru mire este foarte important felul cum se îmbracă, ce costum alege să poarte la nunta sa.

Tendinţele din anul 2018 au fost impresionante, unele modele sunt clasice, altele chic sau moderne. Iată câteva trenduri pentru acest an:

Smocking-ul este o ţinută clasică de ceremonie, mereu la modă. Se poartă smockingul uşor cambrat pe corp, linia jachetei trebuie să fie perfect croită pe siluetă. De asemenea, nu trebuie să lipsească pantalonii slim fit care sunt eleganţi.

Am avut ocazia să vedem costume personalizate, care deşi erau într-un stil elegant, reuşeau să-l facă pe mire să se simtă relaxat. Majoritatea bărbaţilor care erau axaţi pe costumul de mire negru şi-au dorit în acest an să facă o schimbare şi au preferat o culoare mai deschisă, alegerea lor fiind albastru. Desigur au ţinut cont de calitatea materialelor, de designul deosebit şi liniile de croială originale.

Având în vedere toate aceste tendinţe, mirele nu trebuie să fie confuz sau indecis în decizia sa, alegerea costumului nu trebuie să devină copleşitoare pentru el, emoţiile sunt rezervate pentru ziua cea mare. Va trebui să ţină cont şi de gusturile miresei, de momentul când va avea loc ceremonia religioasă, de tipul nunţii şi chiar de locaţia aleasă. De exemplu, dacă va fi o nuntă extravagantă va trebui să poarte un costum în care să arate grozav, să-i impresioneze pe invitaţi. Dacă ceremonia are loc la un castel sau nunta va fi ţinută în aer liber, în timpul verii, este bine să aibă în vedere un factor principal – căldura mare – şi deci va alege un costum de mire din ţesături subţiri. Pentru că în acest an sunt la modă materiale din fibre naturale – bumbac, in, lână, mătase, caşmir – se poate opta pentru un costum de mire din in, mătase sau bumbac, pentru un model special, modern şi versatil. Într-un costum realizat dintr-un material natural, uşor, orice bărbat se va simţi deosebit de confortabil. Cel mai bine este să meargă pe varianta unui costum la comandă, care va fi exact aşa cum şi l-a dorit, pe măsurile sale.

Costumele de mire de la Filip Cezar pot fi achiziţionate direct sau pot fi realizate la comandă, create după tipar pe măsurile clientului, astfel încât să-i vină perfect. Materialele sunt de calitate, iar designul şi croiala impecabile. Calitatea nu este dată doar de produsul în sine, ci şi de serviciile de consiliere în acest domeniu vestimentar.

Dacă se optează pentru un costum realizat la comandă, măsurile sunt luate pe corp, tiparele sunt personalizate, iar procesele de coasere şi finisare sunt realizate perfect. Se poate alege tipul de material, căptuşeala, culoarea, modelul, tipul de rever, butonierele, aţa de cusut, buzunarele şi accesoriile (nasturii, broşa de la rever, batista, cravata sau papionul). Întregul proces de confecţionare este realizat de oameni cu experienţă, care îşi fac munca cu dăruire şi profesionalism. Se folosesc tipare clasice care apoi se modifică în funcţie de caracteristicile clientului. La final, costumul va fi perfect, de o calitate desăvârşită. Preţul va fi acceptabil având în vedere calitatea excelentă a serviciilor oferite. În ceea ce priveşte pantofii, aceştia se cumpără noi, trebuie să fie din piele naturală şi indicat este să fie purtaţi cu cel puţin o zi înainte de nuntă, pentru a evita disconfortul ce poate apărea în timpul nunţii.