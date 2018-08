Producţia de serie a noului Macan a început la fabrica din Leipzig

Cererea continuă ridicată pentru SUV-ul compact înseamnă că producţia de serie este intensificată mai mult decât oricând: până la începutul lunii septembrie, numărul de automobile Macan care vor ieşi de pe linia de producţie va creşte la peste 420 de unităţi pe zi, ceea ce înseamnă că va atinge rata ridicată de producţie a predecesorului său în doar câteva zile.



"Macan este definiţia unui model de succes - pentru Porsche şi pentru fabrica din Leipzig", spune Gerd Rupp, preşedintele Comitetului Executiv al Porsche Leipzig Gmbh. "În 2011, modelul a fost inspiraţia pentru un nou început radical: în acel an, fabrica din Leipzig a fost extinsă, devenind capabilă să găzduiască producţia SUV-ului compact, cu propriul său atelier de caroserie şi vopsitorie. Când fabrica a fost pusă în funcţiune, în februarie 2014, planul era să producă 40.000 de unităţi pe an. Astăzi producem peste 90.000 de unităţi pe an pentru pieţele din întreaga lume, iar din 2014, aproximativ 350.000 de unităţi ale SUV-ului compact au fost livrate clienţilor din întreaga lume."





O serie de optimizări la exterior au făcut ca noul Macan să aibă acum un aspect şi mai sportiv şi mai modern. Partea din spate a fost reproiectată pornind de la designul elegant al modelului precedent. Banda tridimensională de lumini LED reprezintă un element caracteristic de design Porsche. Atelierul de caroserie de la uzina din Leipzig a fost extins în mod special pentru a crea o zonă dedicată producţiei portbagajului. În plus, diferite părţi ale liniei de asamblare au fost optimizate pentru a se adapta noilor volume de producţie ale SUV-ului compact, asigurându-se astfel că noul Macan nu va pierde nimic din calităţile multi-premiate ale predecesorului său. În "Studiul de calitate iniţial", efectuat de Institutul de cercetare de piaţă american J.D. Power, Macan a ocupat poziţia de top de mai multe ori, cel mai recent anul trecut.



Noul Macan şi-a sărbătorit premiera mondială la Shanghai, la sfârşitul lunii iulie. SUV-ul compact a fost un mare succes încă de la lansarea sa, în 2014, şi a fost îmbunătăţit în mod semnificativ în ceea ce priveşte designul, confortul, conectivitatea şi dinamica de condus, permiţând Macan să rămână nava-amiral sportivă în segmentul său. De acum încolo, noua tehnologie LED va fi inclusă şi în farurile din oferta standard. Cele mai remarcabile inovaţii din interiorul automobilului includ ecranul tactil de 10,9 inch al noului Porsche Communication Management (PCM), ventilele de aer reproiectate şi repoziţionate şi volanul GT sport, cunoscut de la 911. PCM permite accesul la noi funcţii digitale, cum ar fi controlul inteligent al vocii şi sistemul de navigaţie online, furnizat ca dotare standard. Gama de echipamente de confort a vehiculului a fost, de asemenea, extinsă şi include asistenţă la rularea în ambuteiaje, un ionizator şi un parbriz încălzit.