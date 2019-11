Need For Speed Heat ”fabricat” în România

Need for Speed Heat propulsează jucătorii în Palm City, o lume nou-nouţă, unde competitorii îşi pot alege propriul mod de joc: fie urcă în ierarhii prin participarea la evenimente consacrate pentru a câştiga bani pe timpul zilei, fie riscă totul pentru reputaţie şi recompensele mari, în cursele derulate noaptea.

“Este o mare onoare şi totodată o foarte mare responsabilitate pentru EA România să contribuie la dezvoltarea unuia dintre cele mai apreciate jocuri video din lume. În cadrul studioului de la Bucureşti avem o echipă extraordinară de specialişti în tehnologie şi talente creative, care împreună cu colegii noştri din Göteborg şi Guildford, depune toate eforturile pentru a oferi cea mai bună experienţă pentru jucătorii din toată lumea. Suntem nerăbdători să aflăm reacţiile fanilor faţă de NFS HeatTM, pe măsură ce intră în lumea Palm City şi descoperă povestea şi noile caracteristici HeatTM pentru prima dată. Suntem entuziasmaţi că putem prezenta noua mecanică de joc Day & Night, prin care jucătorii trebuie să echilibreze câştigurile realizate pe timp de zi în cursele legale SpeedHunter Showdown cu participarea la curse ilegale pe timp de noapte pentru a-şi creşte reputaţia şi a putea debloca misiuni şi noutăţi. Pe lângă această nouă abordare a modului de joc, ne bucurăm să anunţăm reîntoarcerea urmăririlor de poliţie open-world şi al modului multiplayer în timp real All Drive, ceea ce înseamnă că acum vă puteţi alia cu prietenii voştri pentru a lupta împreună împotriva poliţiştilor corupţi din Palm City”, a declarat Sorin Rizea, Game Designer, Electronic Arts România.

Electronic Arts România este una dintre cele mai mari companii de tehnologie care operează în ţara noastră şi unul dintre cele trei studiouri la nivel global unde este dezvoltat NFS, alături de studiourile EA din Göteborg şi Guildford. EA România este prezentă local din 2006, timp în care a dezvoltat mai multe jocuri recunoscute global, precum FIFA, Need for Speed şi UFC. Echipa multidisciplinară de români care lucrează la dezvoltarea unora dintre cele mai populare serii de jocuri video din lume este compusă din peste 1,500 de oameni, cu expertiză în diverse domenii: producători, ingineri de software, designeri, manageri de proiect, animatori, graficieni, experţi UX, specialişti de testare şi mulţi alţii.

În Need for Speed Heat, fanii se vor afla la volanul unora dintre cele mai emblematice maşini din lume, printre care şi noi modele Aston Martin, BMW, Mercedes-Benz, Porsche şi Polestar 1 – prima maşină hibrid-electrică de performanţă, aflată la debutul în jocuri video. Need for Speed Heat oferă cele mai ample posibilităţi de personalizare de până acum, inclusiv o selecţie largă de opţiuni pentru performanţă şi stil, oferindu-le jucătorilor instrumentele de care au nevoie pentru a-şi crea o maşină care nu cunoaşte limite. În plus, pentru prima dată în istoria francizei, Need for Speed HeatTM oferă posibilitatea de a-ţi personaliza propriul personaj, pornind de la 12 avataruri prestabilite, ce pot fi adaptate în amănunt, în funcţie de preferinţele şi stilul fiecărui jucător. Îmbrăcămintea şi accesoriile Adidas, Givenchy, PUMA şi ale altor branduri renumite permiţându-le jucătorilor să îşi dezvolte un stil personalizat nu doar la volan, ci şi în afara maşinii.

Jocul se desfăşoară într-o lume urbană nouă, luminoasă, dar care devine un loc de joacă periculos odată ce soarele apune şi este înlocuit cu luminile de neon. Inspirat de Miami, un oraş vibrant, cunoscut pentru amestecul multicultural de muzică, artă stradală originală şi lumini nocturne uluitoare, Palm City este paradisul oricărui pilot de curse stradale. Ziua şi noaptea se află în centrul evoluţiei în Need for Speed Heat. Pe parcursul zilei, jucătorii participă la cursele consacrate pentru a-şi creşte veniturile. Noaptea, ei trebuie să se întreacă în curse ilegale pentru a se remarca şi a-şi creşte reputaţia. Când soarele apune situaţia se încinge, însă cei neînfricaţi vor fi recompensaţi pe măsură.

Abonaţii EA Access şi Origin™ Access Basic se pot bucura de 10 ore în care se pot juca Need for Speed Heat şi de o reducere de 10% la cumpărarea jocului. Abonaţii Origin Access Premier primesc beneficiile Basic, în plus faţă de accesul la joc pe PC pe toată perioada abonamentului.

Need for Speed Heat este disponibil la nivel global pentru PlayStation® 4, Xbox One şi PC.

