6 noiembrie: Ziua în care a murit interpretul de muzică populară Petrică Mîțu Stoian VIDEO

La 6 noiembrie 1494 s-a născut sultanul Soliman Magnificul, iar în anul 1976 a murit politicianul Ilie Lazăr. În aceeași zi, dar în anul 2020, a murit creatorul serialului „Scooby-Doo”, Ken Spears.

6 noiembrie 1494: S-a născut sultanul Soliman Magnificul

Soliman Magnificul a fost al zecelea sultan al Imperiului Otoman și a domnit între 1520 – 1566. El este cunoscut, de asemenea, și ca Legislatorul, datorită rolului pe care l-a avut în finalizarea sistemului de legi al Imperiului Otoman.

Soliman Magnificul a ajuns pe tron la vârsta de doar 26 de ani. Fără a respecta tradițiile otomane privind căsătoria, sultanul s-a căsătorit cu o cadână din harem, Roxelana, cunoscută drept Hurrem. În urma căsătoriei cu aceasta, el a câștigat și mai multă notorietate.

Sultanul a murit la 5/6 septembrie 1566.

6 noiembrie 1931: S-a născut regizorul american Mike Nichols

Născut la Berlin, Mike Nichols a fost unul dintre cei 18 artiști care au câștigat de-a lungul anilor toate cele patru trofee importante din industria americană de divertisment: Emmy, Grammy, Oscar și Tony.

În anul 1968, a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor pentru filmul „The Graduate/Absolventul”. A devenit cunoscut datorită următoarelor producții: „Who's Afraid of Virginia Woolf?/ Cui i-e frică de Virginia Woolf?”, „Carnal Knowledge/Cunoaștere carnală”, „Silkwood”, „Working Girl/ O femeie face carieră” și „Closer/ Ispita”.

Regizorul a fost căsătorit de patru ori.

Amintim câteva dintre filmele pe care le-a regizat: „The Day of the Dolphin/ Ziua delfinului”, „Heartburn/ Dragoste frântă” și „What Planet Are You From?/ Un mascul extraterestru”.

Mike Nichols a murit la 19 noiembrie 2014.

6 noiembrie 1976: A murit politicianul și juristul Ilie Lazăr

Născut la 12 decembrie 1895, la Giulești, județul Maramureș, Ilie Lazăr a fost cel mai tânăr semnatar al Actului Unirii de la 1918 și garda de corp a politicianului Iuliu Maniu. Când a izbucnit Primul Război Mondial, Ilie Lazăr, care se afla pe băncile Facultății de Drept de la Cluj, a fost concentrat în armata austro-ungară.

În timpul Austro-Ungariei, Ilie Lazăr a făcut parte din Partidul Național Român din Ungaria și Transilvania, iar în anul 1928 a obținut fotoliul de deputat din partea Partidului Național Țărănesc.

Ilie Lazăr a fost închis șapte luni de către autoritățile comuniste, fiind acuzat de trădare. În anul 1947, el a fost implicat în înscenarea de la Tămădău. Ulterior, în luna noiembrie a aceluiași an, a fost condamnat la 12 ani de închisoare și la plata sumei de 50.000 de lei cheltuieli de judecată.

6 noiembrie 2005: A murit omul politic, scenaristul și scriitorul Petre Sălcudeanu

Născut la 8 septembrie 1930, Petre Sălcudeanu a ocupat funcția de ministru al Culturii din 28 august până la 5 noiembrie 1993 și a fost membru fondator al Uniunii Scriitorilor din România.

A urmat cursurile Facultății de Critică și Literatură din Moscova și a Facultății de Filosofie din Capitală. El este creatorul personajului „Bunicul”, protagonist al unei serii de romane polițiste pe teme criminalistice: „Un biet bunic și o biată crimă”, „Bunicul și păcatele lumii” și „Bunicul și lacrima din carburator”.

Din filmografia sa amintim: „Partea ta de vină...”, „Răscoala”, „Moartea lui Joe Indianul”, „Ultimul cartuș”, „Toamna Bobocilor”, „Întoarcerea din iad” și „Lovind o pasăre de pradă”.

6 noiembrie 2020: A murit Ken Spears, creatorul serialului „Scooby-Doo”

Născut la 12 martie 1938, în California, Ken Spears a crescut în New York și Los Angeles. În timp ce se afla în California, Spears s-a împrietenit cu fiul producătorului de animații William Hanna.

În anul 1959, el a fost angajat la Hanna-Barbera Productions ca editor de sunet. Tot aici l-a cunoscut și pe Joe Ruby, cu care a început o colaborare. Cei doi au creat „Scooby Doo” și celelalte personaje principale ale serialului.

„Scooby-Doo, Where Are You!” a debutat în luna septembrie a anului 1969 la CBS.

Spears și Ruby au mai creat și „Dynomutt, Dog Wonder”, „Captain Caveman and the Teen Angels” și „Jabberjaw”.

6 noiembrie 2021: A murit interpretul de muzică populară Petrică Mîțu Stoian

Născut la 18 septembrie 1960, Petrică Mîțu Stoian a fost un îndrăgit interpret de muzică populară. Din anul 1995 și până în 2005 a fost angajat al Ansamblului artistic „Doina Gorjului” din Târgu-Jiu. Ulterior, până în anul 2021, a fost angajat al Ansamblului „Maria Tănase” din Craiova.

Petrică Mîțu Stoian, care era spitalizat la Clinica Nera pentru recuperare post-Covid, a început să se simtă rău. Cadrele medicale de la Clinică au solicitat o ambulanță și l-au transferat, de urgență, la Spitalul Județean Reșița. Medicii din Reșita l-au preluat la Unitatea de Primiri Urgență, ulterior l-au internat pe Secția ATI, unde a fost intubat.

După doar câteva ore, interpretul de muzică populară a murit.