18 noiembrie, ziua în care a murit Draga Olteanu-Matei: „Multora nu le-a convenit că am făcut noi cea mai tare comedie românească“ VIDEO

La 18 noiembrie 2020, a murit Draga Olteanu-Matei. Un an mai târziu se stingea și Benone Sinulescu. Într-o zi de 18 noiembrie s-a născut Alan Shepard, primul astronaut american care a zburat în spațiu.

1904: s-a născut Mihai Antonescu, avocat, politician român de extremă dreaptă, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri

Mihai Antonescu a ocupat funcția de viceprim-ministru și ministru de externe (1941-1944) și alte funcții înalte (ministru al propagandei, ministru al justiției, etc) în guvernul condus de Ion Antonescu.

În anii '30 a fost membru al Partidului Liberal brătienist. În 1938 l-a cunoscut pe generalul Ion Antonescu, pe care l-a reprezentat într-un proces de bigamie, apoi i-a devenit prieten și colaborator.

A participat la guvernarea Ion Antonescu în calitate de ministru al justiției (14 septembrie 1940-27 ianuarie 1941, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (22-27 ianuarie 1941, 23 iunie 1941-23 august 1944), ministru secretar de stat (27 ianuarie-21 iunie 1941), președinte ad-interim al Consiliului de Miniștri (23 iunie 1941-31 ianuarie 1942), ministru ad-interim al propagandei naționale (27 mai 1941-decembrie 1941), ministru al propagandei naționale (decembrie 1941-august 1942), ministru al afacerilor străine (29 iunie 1941- 23 august 1944).

Mihai Antonescu a fost arestat la 23 august 1944 și a fost predat spre anchetare Uniunii Sovietice.

După perioada de detenție în URSS (septembrie 1944 – aprilie 1946) Mihai Antonescu a fost readus în România, judecat de Tribunalul Poporului din București, condamnat la moarte pentru crime de război și executat la 1 iunie 1946 la Închisoarea Jilava.

1906: s-a născut Corneliu Baba, pictor român

Unul din maeştrii şcolii româneşti de pictură, Corneliu Baba s-a născut la Craiova, la 18 noiembrie 1906, fiind al treilea fiu al lui Gheorghe Baba, pictor de biserici, şi al Matildei, născută Ciortus, ambii părinţi refugiaţi din Banat, provincie aflată la acea dată sub dominaţia Imperiului Austro-Ungar.

Dintre numeroasele sale creaţii se disting autoportretele, portretele unor mari personalităţi ale culturii naţionale, compoziţiile "Întoarcerea de la sapă", "Odihnă pe câmp", "Jucătorul de şah", "Ţărani", "Cap de fată", "Oameni odihnindu-se", "Răscoala", "Cina", "Călcătoreasa", "Concetăţenii", "Vatra ţărănească", precum şi cele din seria "Arlechin" sau din ciclul "Regele nebun", peisajele veneţiene sau cele din Spania, tablouri care, colorate cu o pastă bogată, încărcată de senzaţii, păstrează zone de întuneric aflate într-un dialog permanent cu zonele luminate.

1922: a murit Marcel Proust, scriitor francez

Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust a fost un romancier, eseist și critic francez, cunoscut mai ales datorită romanului „În căutarea timpului pierdut“, operă monumentală de ficțiune a secolului XX, publicată de Gallimard în șapte volume, redactate vreme de mai bine de 14 ani.

1923: s-a născut Alan Shepard, primul astronaut american care a zburat în spațiu

Alan Bartlett Al Shepard, Jr. a fost primul astronaut american, ofițer și aviator naval, pilot de încercare, ulterior om de afaceri.

Ca unul dintre membrii grupului Mercury Seven al NASA în 1961, Shepard a devenit primul american (și al doilea om după Iuri Gagarin) care a călătorit în spațiu.

Acest zbor Mercury a fost conceput pentru a ieși în spațiu, dar nu a ajuns pe orbită. Zece ani mai târziu, la vârsta de 47 ani și fiind cel mai vechi astronaut din cadrul programului, Shepard a comandat misiunea Apollo 14, pilotând sonda de aterizare mai exacte a misiunilor Apollo.

El a devenit al cincea și cea mai în vârstă persoană care a pășit pe Lună și singurul astronaut din Mercury Seven care a pășit pe Lună. În timpul misiunii, el a lovit două mingi de golf pe suprafața Lunii.

1992: a murit Radu Tudoran, scriitor și traducător român

Radu Tudoran (pseudonimul literar a lui Nicolae Bogza) a fost lingvist, traducător și prozator român, fratele cel mai mic al muzicianului Alexandru Bogza (1895 - 1973) și al scriitorului Geo Bogza (1908 - 1993), autorul unor romane de mare succes, printre care se numara și „Un port la răsărit“ și celebrul Toate pânzele sus! (1954).

Produs între 1975 - 1977, filmul „Toate pânzele sus“ prezintă în 12 episoade aventura goeletei Speranţa în drumul său către Ţara de Foc. Anton Lupan (Ion Besoiu), căpitanul navei, pleacă în căutarea prietenului său Pierre Vaillant (Ion Dichiseanu), luat prizonier de către piraţi.

Echipajul format din Ieremia (Sebastian Papaiani), Gherasim (Ilarion Ciobanu), Ismail (Jean Constantin), Mihu (Cristian Şofran), George Paul Avram – Haralamb şi Adnana (Julieta Szönyi), are parte de numeroase peripeţii. Oamenii sunt curajoşi şi astfel reuşesc împreună să treacă peste toate încercările şi îl urmează încrezători pe căpitan în căutarea prietenului dispărut.

Radu Tudoran a murit în dimineața zilei de 18 noiembrie 1992, la Spitalul Fundeni, din cauza unei boli a arterelor, după mai multe intervenții chirurgicale care n-au reușit să-l salveze. Fratele său mai mare, Geo Bogza, a murit un an mai târziu.

2020: a murit Draga Olteanu-Matei, actriță română

Draga Olteanu-Matei a jucat în peste 90 de producţii cinematografice, 50 de piese de teatru şi 100 de producţii de televiziune.

Draga Olteanu-Matei s-a născut la Bucureşti, la 24 octombrie 1933. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” în 1956. În septembrie, acelaşi an, a debutat în piesa „Ziariştii” de Alexandru Mirodan. În perioada 1957-1990, a jucat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti.

În teatru, a jucat în „Coana Chiriţa” după Alecsandri, pentru care a scris şi scenarii de film („Coana Chiriţa” -1986 şi „Chiriţa în Iaşi” - 1987), „Gaiţele” de Kiriţescu, „Căruţa cu paie” de Mircea Ştefănescu, „Hagi Tudose” de Barbu Ştefănescu Delavrancea, „Domnişoara Nastasia” de G. M. Zamfirescu, „Pisica în noaptea de Anul Nou” de D. R. Popescu şi „Autorul e în sală” de Ion Băieşu.

A jucat în „Azilul de noapte” de Maxim Gorki şi în „Crimă pentru pământ”, o dramatizare după romanul cu acelaşi nume al lui Dinu Săraru, pe scena Teatrului Naţional Bucureşti.

Draga Olteanu Matei a debutat în lungmetrajul „Blanca” (1955), regizat de Mihai Iacob şi Constantin Neagu, alături de Amza Pellea şi Silvia Popovici.

A jucat în 90 de producţii cinematografice. I-a avut parteneri pe Dem Rădulescu în „Astă seară dansăm în familie” (1972), pe Marin Moraru şi Emil Hossu în „Toamna Bobocilor” (1975), pe Amza Pelea în „Nea Mărin miliardar” (1978). Inegalabilă a fost în "Patima" (1975), "Ilustrate cu flori de câmp" (1975), „Buletin de Bucureşti” (1982) şi „Căsătorie cu repetiţie” (1985).

Pentru rolul din „Faimosul Paparazzo” (1999) a fost recompensată cu Premiul Uniunii Cineaştilor din România.

Draga Olteanu Matei a pus în scenă între altele, spectacolele „Visul unei nopţi de iarnă” de Tudor Muşatescu şi „Omul care a văzut moartea” de Victor Eftimiu.

Unul din rolurile memorabile cu care ne-a încântat a fost personajul Veta din comedia "Nea Mărin Miliardar", unde a jucat alături de Amza Pellea.

După pensionarea sa din Teatrul Naţional, s-a retras la Piatra Neamţ, unde a înfiinţat în colaborare cu Casa de Cultură a Sindicatelor, compania teatrală „Teatrul Vostru”.

Îndrăgita actriţă a povestit într-un interviu pentru click.ro despre filmările din „Nea Mărin Miliardar“: „Am fost colegă de facultate cu Amza Pellea în anii ‘50, eram prieteni la cataramă şi ne povestea mult despre personajele de la el, din Oltenia. Am şi fost acolo, la Băileşti, unde am cunoscut toate personajele despre care vorbea Amza. A fost o mare plăcere să o joc pe Veta în scenete pentru TVR şi apoi în comedia care a avut cele mai mari încasări din istoria cinematografiei româneşti. Înainte să înceapă filmările pentru «Nea Mărin Miliardar» mai făcusem nişte înregistrări la Buftea, eu interpretând o ţărancă româncă autentică.

La un moment dat, Amza s-a gândit să scrie scenariul unui film, cu personajele lui de la Băileşti în centrul atenţiei. Are tot meritul pentru aceste poveşti care s-au transformat în cuplete sau monologuri, la care am lucrat cu plăcere, eu fiind Veta. Aşa s-a născut şi ideea filmului propriu-zis şi am primit şi eu rolul soţiei, mai mic, ce-i drept. Nu am muncit mult, dar mi-a plăcut ce a ieşit. Dintre toate rolurile pe care le-am făcut, despre acesta s-a vorbit cel mai mult”, a povestit Draga Olteanu Matei.

Actriţa a dezvăluit şi câteva picanterii din culise. „Deşi s-a râs foarte mult la filmări, a fost şi o mare disciplină, pentru că lui Sergiu Nicolaescu nu-i plăcea să se întârzie. S-au spus multe răutăţi despre acest proiect, pentru că multora nu le-a convenit că am făcut noi cea mai tare comedie românească“, spunea Draga Olteanu Matei într-un interviu, în anul 2018.

2021: a murit Benone Sinulescu, interpret român de muzică populară

Născut la data de 24 mai 1937, Benone Sinulescu și-a descoperit dragostea pentru muzică încă de când era copil. Acesta a cântat în corul bisericii, la Denii și la Prohod, moștenind vocea de la tatăl său.

La doar 18 ani înregistra melodiile „Străina mamei, străină”, „La Lenuța sub cerdac” și „În munții Buzăului”. Cu ansamblul „Ciocârlia” reputația sa a ajuns la următorul nivel și au început și concertele, atât în țară, cât și în străinătate.

De-a lungul carierei, a colaborat cu diverşi interpreţi de muzică populară, printre care Irina Loghin, iar după 1989, a abordat şi stilul etno-dance şi cântat cu grupul Ro-Mania.

Cântăreţul Benone Sinulescu a murit la 84 de ani.